همایون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور در ماده‌های مختلف به میزبانی مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و خوشبختانه به اتفاق دیگر دو و میدانی کاران استان به نتایج ارزشمندی دست یافتیم.

وی بیان کرد: در رقابت‌های مذکور عنوان نائب قهرمانی تیمی را بدست آوردیم و در ماده ۱۵۰۰ متر نشان نقره و در ماده ۳۰۰۰ متر با افتخار مدال طلای این مسابقات را بدست آوردم.

همتی با اشاره به برنامه‌های حرفه‌ای در پیشروی خود گفت: اواخر بهمن مسابقات المپیاد آتشنشانان ایران «انتخابی مسابقات جهانی آتشنشانان» به میزبانی ماهشهر برگزار خواهد شد و به یاری خداوند در ماده ۱۵۰۰ متر این مسابقات شرکت خواهم کرد.

وی همچنین از تلاش برای حضور خود در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا خبر داد و گفت: این مسابقات تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد و همه تلاش خود را برای شرکت در این مسابقات بکار خواهم گرفت.

همتی به سابقه ۸ ساله حضور خود در تیم ملی دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: رشته تخصصی خودم ۳۰۰۰ متر است اما تلاش می‌کنم تا بتوانم در آینده در ماده‌ ۵۰۰۰ نیز حضور فعال داشته باشم.

وی دو و میدانی کاران تبریز، اصفهان، تهران و مشهد را از جمله دونده‌های ممتاز کشوری و به نوعی رقیب در مسابقات استان عنوان کرد و گفت: کرمانشاه ظرفیت و پتانسیل خوبی برای قدرت نمایی در عرصه‌های مختلف ملی و فراملی دارد.

همتی خواستار حمایت بیش از پیش از دو و میدانی کاران استان شد و گفت: از پدر و مادرم، مربیان، هم تمرینی خود پژمان یار ولی و رئیس آتشنشانی پتروشیمی آقای داوری به پاس حمایت و کمک‌های بی‌دریغشان تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به تلاش و زحمات ریاست هیئت دو و میدانی شهرستان کرمانشاه در حمایت از دو و میدانی‌کاران بیان کرد: به دلیل موقعیت کاری در پتروشیمی حضور پررنگی کمافی سابق در تمرینات ندارم اما همواره شرایط بدنی خود را در بالاترین سطح آمادگی نگه می‌دارم و در کسب آمادگی بیشتر جسمانی کوتاهی نخواهم کرد.

گفتنی است، عضویت در تیم ملی دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران، قهرمانی مسابقات دو و میدانی کشور، قهرمانی آتشنشانان غرب کشور بخشی از افتخارات کارنامه ورزشی این دونده نامی کرمانشاهی است.