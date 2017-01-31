به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی غروب سه‌شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران قمی که در سالن امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد، در پاسخ به سئوالی در رابطه با بد عهدی‌های آمریکا در اجرای برجام، اظهار کرد: برجام به گونه‌ای تنظیم شده است که اختیار برگشت پذیری در دست خود جمهوری اسلامی ایران است.

معاون وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه بدعهدی‌های آمریکا در همه دوره‌های زمانی وجود داشته است، افزود: طبق مصوبه مجلس موظف هستیم برنامه هسته‌ای کشور را در کوتاه‌ترین زمان به غنی سازی های هسته‌ای برسانیم و این مسیر را طی خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه نگران بدعهدی‌های آمریکا نیستیم، تصریح کرد: این طرف مقابل هست که برای برگرداندن تحریم‌های شورای امنیت باید سازوکارهای موجود در برجام را اجرایی کند و با طی کردن پروسه‌ای طولانی تلاش کند که شاید بتواند تحریم‌ها را بازگرداند.

بزرگترین ضامن اجرای برجام خود ایران است

عراقچی با تأکید بر اینکه بزرگترین ضامن اجرای برجام خود ایران است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگاه تشخیص دهد که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست، می‌تواند با تصمیم خود از برجام خارج شود.

معاون وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با ارزیابی وی درباره پیش‌بینی روابط آمریکا و روسیه و گمانه زنی‌های ارتباطات خوب و نزدیک ترامپ و پوتین، تأکید کرد: ما هنوز در موقعیتی نیسیتم که روابط آقای ترامپ را با کشورهای دیگر تحلیل کنیم و باید ببینیم که در سیاست‌های پیش روی خود چگونه عمل خواهند کرد.

وی در رابطه با تماس تلفنی ترامپ با پادشاه عربستان و تأکید بر اجرای موبه موی برجام هم گفت: شنیده‌هایی در این رابطه وجود دارد که آخرین آن هم حاکی از اجرای سختگیرانه و موبه موی برجام بوده است اما بر اساس هماهنگی‌های ما در برجام چنین مفهومی نداریم، در برجام اصل اجرای همراه با رابطه سازنده بوده است و کشورهای عضو خود را متعهد کردند که از هر گونه اقدامی که اجرای موفقیت آمیز برجام را با وقفه مواجه کند خودداری کنند و هرگونه اجرای برجام خارج از شکلی که بیان کردم صورت گیرد، ازنظر ما پذیرفته نیست.

عراقچی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه نمود ظاهری اقتصادی برجام چه زمانی دیده خواهد شد، تصریح کرد: برجام کار خود را در عرصه تحریم‌ها انجام داده است، نمودهای اقتصادی برجام کاملاً ملموس است، برجام تحریم‌های نفتی را برداشته است و پول فروش نفت را به کشور بازگردانده است.

معاون وزارت امور خارجه افزود: برجام باید تحریم خرید هواپیما را برمی‌داشته است که انجام داده است، اولین هواپیما خریداری شده است و باقی هم بر اساس جدول زمان بندی انجام می‌شود، برجام باید تحریم کشتی سازی را برمی‌داشت که برداشته است و امروز همه هواپیماهای ایرانی در کشورهای دیگر سوخت دریافت می‌کنند و بیمه بین المللی کشتیرانی ما که بسیار پرهزینه بود حل شده است.

ثبت قرارداد با شرکت کره‌ای به‌منظور خرید هفت کشتی

وی با تأکید بر اینکه قراردادی با شرکت کره‌ای به‌منظور خرید هفت کشتی ثبت شده است، تصریح کرد: برجام تغییر پرچم کشتی‌ها را برداشته است، در عرصه تحریم های بانکی هم تا جایی در توان بوده است اصلاح صورت گرفته است، ممکن است که برخی بانک‌ها به تصمیم خود وارد همکاری با بانک‌های ایرانی نشده باشند اما پیشرفت‌هایی در این عرصه هم صورت گرفته است.

عراقچی افزود: برای مشاهده عینی مواهب برجام گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه که به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در یک سالگی برجام به مجلس ارائه شده می‌توان مورد مطالعه قرار گیرد که در آن همه تغییرات حاصل شده دقیقاً ذکر شده است.

معاون وزارت امور خارجه با در پاسخ به سئوالی در رابطه با مخالفت‌هایی که با برجام صور گرفته است هم تأکید کرد: اینکه برخی مخالف یک تصمیم باشند نشانه یک جامعه زنده بانشاط است، در همه این گونه جوامع چندصدایی وجود دارد اما باید ببینم که نظر غالب نمایندگان چه بوده است که غالب نمایندگان هم با برجام موافق بودند.

وی افزود: برجام پس از تصویب، به محضر رهبر انقلاب ارائه شد و ایشان نیز برجام را تأیید کردند، همچنین شروطی را برای قبل از اجرایی شدن برجام و بعد از اجرایی شدن آن مطرح کردند که همه شروط در قبل از برجام اجرایی شده است.

عراقچی در رابطه با اظهار نظرهای آمریکایی در رابطه با آزمایش موشکی ایران نیز تأکید کرد: برنامه‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران به قوت ادامه پیدا خواهد کرد و ما از هیچ کشوری در این رابطه اجازه نخواهیم گرفت و امنیت دفاعی ایران در اولویت قرار دارد.