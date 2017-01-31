به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی توکلی بعد از ظهر سه شنبه در اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان که به منظور بررسی نقاط حادثه خیز استان اصفهان برگزار شد با اشاره به لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان اظهار داشت: این مقررات به عنوان یک مرجع بالادستی در حوزه ساخت و ساز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های حوزه ساخت و ساز در همه شهرهای کشور امری ضروری است، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که طی سال‌های گذشته در کشور مبحث نگهداری ساختمان مورد غفلت قرار گرفته و پس از ساخت یک ساختمان دیگر به آن توجهی نمی‌شود، این در حالی است که ایمنی یک ساختمان دائما باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه توجه به ایمن سازی ساختمان‌ها بسیار کم هزینه‌تر از هزینه کردن پس از وقوع حوادث است، تصریح کرد: از این رو تقویت نظارت بر روی ایمنی ساختمان‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

برخی قوانین شهرسازی پس از ساخت و ساز به مالکان گوشزد می‌شوند

علی زهتاب، رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان نیز که به عنوان مهمان در این اجلاس حضور یافت، با اشاره به مهم‌ترین مباحث مقررات ملی ساختمان اظهار داشت: از جمله مهم‌ترین این مقررات مربوط به مبحث سوم است که تاکید جدی بر ایمنی ساختمان‌ها در زمینه آتش سوزی دارد.

وی با بیان اینکه مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان نیز در مورد شهرسازی است، اضافه کرد: این در حالی است که این مبحث را پس از ساخت و ساز به مالکان گوشزد می‌کنند و این شرایط را می‌توان ناشی از ضعف حاکمیتی در این زمینه دانست.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان اضافه کرد: بر اساس قانون مقررات ملی ساختمان در مبحث چهارم ابتدا باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ نقشه‌های ساختمان به لحاظ ایمنی، فنی و بهداشتی تایید شود و پس از آن اجازه ساخت و ساز صادر شود.

وی با اشاره به اینکه در کشور ضعف قانونی در حوزه ضوابط و ایمنی ساختمان نداریم، اضافه کرد: تنها ضعف ما بی‌توجهی به این قوانین است.

زهتاب با اشاره به اینکه برخی سازمان نظام مهندسی را همچون بنگاه اقتصادی تبدیل توصیف می‌کنند، ابراز داشت: این در حالی است که طبق قوانین وظیفه نظارت بر ساخت و سازها به عهده این سازمان گذاشته شده و هزینه‌های دریافتی هم مربوط به اعضای این سازمان است.

وی با اشاره به اینکه مبنای اخذ هزینه از ساختمان‌ها معادل سه درصد از قیمت متراژ زمین است، ابراز داشت: این در حالی است که این نظارت‌ها می‌تواند از بسیاری از هزینه‌های بعدی به دنبال عدم اجرای قوانین جلوگیری کند.