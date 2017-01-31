ارتش یمن: عربستان هشدار ما را جدی نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی ارتش یمن متجاوزان سعودی را به اقدامات غافلگیرانه تهدید کرد.

در همین راستا، «شرف لقمان» سخنگوی ارتش یمن درباره اقدام نیروهای یمنی در منهدم کردن یک ناو جنگی عربستان تاکید کرد که عربستان هشدارهای ما را جدی نگرفت.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ارتش یمن توانایی هایی دارد که بعدها از آن استفاده می کند و قدرت دفاع از کشور را داریم.

سخنگوی ارتش یمن اظهارات متجاوزان مبنی بر تروریستی بودن این عملیات را مضحک دانست و گفت: اگر دفاع از خویشتن، اقدامی تروریستی است، پس تجاوز سعودی ها را باید چه بنامیم؟

نیروهای یمن شب گذشته نیز یگان دریایی وابسته به ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن یک کشتی جنگی متجاوزان سعودی را که مردم و شهروندان یمنی را آماج حمله قرار می داد، در مقابل سواحل الحدیده واقع در غرب یمن هدف قرار داد. یک منبع نظامی یمنی در همین رابطه تاکید کرد که این کشتی سعودی حامل ۱۷۶ سرباز و افسر بود.

گفتنی است، امروز هم اصابت موشک بالستیک نیروهای یمنی به پایگاه مزدوران سعودی در دریایی سرخ، منجر به کشته شدن ۸۰ مزدور و زخمی شدن ۱۰۰ عنصر دیگر شد.