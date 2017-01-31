بیکاری مهمترین دغدغه مردم تایباد است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چهاریاری عصر سه شنبه در جلسه اقشار مختلف شهرستان مه که با حضور معاون اجتماعی،سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی در محل فرمانداری تایباد برگزار شد، اظهار کرد: ساخت اردوگاه یک نیاز ضروری برای شهرستان تایباد محسوب می شود و دارای مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و زمینی به مساحت بیست هکتار برای این امر در نظر گرفته شده که نیازمند تسریع و پیگیری می باشد.

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی ایجاد شده در پایانه فعلی گمرک دوغارون افزود: روند واگذاری زمین پایانه مسافربری از سوی اداره راه و شهرسازی به کندی پیش می‌رود.

رئیس شورای شهر تایباد ادامه داد: بحث های فرهنگی و هنری زیر بنای توسعه است و خواستار حمایت مادی و معنوی هنرمندان از محل درآمدهای این شهرستان هستیم.

وی با بیان اینکه با کمبود فضای آموزشی در آموزش و پرورش روبه رو هستیم، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد مدارس شهرستان قابلیت استفاده ندارند و همچنین نیروی انسانی بسیار کمی در مقطع متوسطه ۱و۲ و نیروی انسانی خانم در مدارس نیز داریم.

چهاریاری با اشاره به اینکه امروز بیکاری و اشتغال مهمترین دغدغه مردم تایباد است و باید در دستور کار مسئولان شهرستان و همچنین استان خراسان رضوی قرار گیرد، گفت: بحران آب و خشکسالی پیاپی آن نیز به یک معضل تبدیل شده و محدودیت در استفاده از چاه های کشاورزی نیز زمینه ساز مشکلاتی بسیار در این زمینه شده، که بیکاری کشاورزان را نیز به همراه داشته است.