تصمیم ترامپ در منع ورود اتباع عراق به آمریکا، اشتباه و توهین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نخست وزیر عراق در سخنانی به دستور «ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در زمینه جلوگیری از ورود اتباع ۷ کشور اسلامی به آمریکا واکنش نشان داد.

در همین راستا، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در واکنش به تصمیم ترامپ تاکید کرد: این تصمیم اشتباه و نوعی غفلت و توهین به عراقی ها است که باید تصحیح گردد. ما تمام گزینه ها را درباره این تصمیم بررسی می کنیم و به دور از رسانه ها برای عراق به صورت مستمر کار می کنیم. از ترامپ می خواهیم که به عراق در حال حاضر نگاه کند نه عراق گذشته.

وی در ادامه سخنان خود درباره شهر موصل نیز تصریح کرد: کمک های بشردوستانه به سرعت به موصل می رسد و شماری از اهالی این مناطق به منازلشان بازگشته اند. امیدواریم که عملیات آزادسازی کرانه راست موصل، بسیار راحت تر باشد.

نخست وزیر عراق درباره مصالحه با «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون نیز گفت: به مصالحه با نوری المالکی نیاز نیست. در برخی پرونده ها اختلاف نظر داریم ولی این اختلافات مانع از دوستی ما نمی شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه (۲۷ ژانویه/۸ بهمن) فرمانی را امضا کرد که طبق آن صدور ویزا برای شهروندان هفت کشور ایران، عراق، یمن، لیبی، سومالی، سودان و سوریه موقتا متوقف می‌شود.

دولت آمریکا مدعی شد که این اقدام گامی در جهت محافظت از کشور در برابر حمله‌های تروریستی است و مقامات آمریکا باید فرصت یابند که سیستم تازه‌ای برای کنترل مسافران به آمریکا ایجاد کنند.

فرمان ترامپ در میان مسافرانی که از خاورمیانه و شمال آفریقا عازم ایالات متحده آمریکا بودند، آشفتگی و سراسیمگی زیادی بوجود آورده است.