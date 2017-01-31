برگزاری انتخابات شهرداری ها در فلسطین موجب دودستگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت فلسطین زمان جدیدی برای برگزاری انتخابات شهرداری ها در کرانه باختری و نوار غزه معین کرد.

دولت توافق ملی فلسطین اعلام کرد که انتخابات شهرداری‌ها و شورای محلی فلسطین در تاریخ ۱۳ ماه می (۲۳ اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

در همین راستا، «فوزی برهوم» سخنگوی حماس تاکید کرد: این تصمیم دولت توافق ملی باطل است و موجب دودستگی می شود. برگزاری انتخابات در این زمان به سیاست جنبش فتح کمک می کند و دولت توافق ملی نیز در راستای خدمت رسانی به فتح فعالیت می کند نه در جهت منافع مردم فلسطین.

وی در ادامه تصریح کرد که انتخابات بعدی باید بخشی از مصالحه باشد و اجرای آن بدون پایان دادن به دودستگی و دستیابی به وحدت غیرمنطقی است.

گفتنی است پیش از این دادگاه عالی فلسطین دستور لغو برگزاری انتخابات شهرداری ها در کرانه باختری و نوار غزه را که قرار بود در روز ۸ اکتبر سال گذشته میلادی انجام شود صادر کرد.

علت این تصمیم دادگاه عالی مسأله عدم مشمول شدن شهر قدس در انتخابات و اعتراضات مطرح شده علیه لیست های جنبش فتح عنوان شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در واکنش به لغو انتخابات شهرداری ها توسط دادگاه عالی فلسطین اعلام کرد که این دستور سیاسی و اجابت خواسته های صهیونیست ها است.