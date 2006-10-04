رشد اقتصاد جهاني كاهش خواهد يافت / فاصله درآمدي كشورهاي جهان افزايش يافته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سازمان ملل پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي جهان در سال 2007 با كاهش قابل توجه نسبت به سال‌جاري مواجه شود و به 3 درصد برسد.

سازمان ملل با اشاره به روند نگران‌كننده اقتصاد آمريكا و تاثير آن بر اقتصاد جهاني و همچنين نگراني نسبت به بخش عرضه نفت جهان و همچنين چندين عامل كاهنده ديگر، پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي جهان كاهش خواهد يافت.

سازمان ملل در اين گزارش به افزايش فاصله درآمدهاي كشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه اشاره كرده است و توقف مذاكرات دور دوحه سازمان تجارت جهاني را مانع عمده كاهش اين فاصله عنوان كرده است.

اين گزارش مي‌افزايد: كشورهاي كمتر توسعه‌يافته بيشترين آسيب را از نابرابري‌هاي جهاني مي‌بينند و ديگر كشورها مي‌بايستي از طريق كمك‌هاي توسعه‌اي، كاهش بدهي‌ها و بازنگري دسترسي به بازار به كشورهاي فقير كمك كنند.

سازمان ملل معتقد است ادامه روند ناترازي تجاري در سطح جهان امكان وقوع كاهش ناگهاني رشد اقتصادي جهان را افزايش داده است و ركود اقتصادي آمريكا و كاهش ارزش دلار موجب ركود اقتصاد جهاني خواهد شد.

سازمان ملل همچنين ركود در بخش مسكن آمريكا را يك تهديد واقعي اعلام كرده كه اثرات منفي وخيمي بر اقتصاد جهاني خواهد داشت.

سازمان ملل همچنين تاثير قيمت بالاي نفت بر رشد اقتصادي جهان را نامعلوم اعلام كرده و افزوده است: نگراني نسبت به شوك عرضه نفت بر جريانات بازار آن حكم‌فرما است و در صورت توقف در عرضه نفت، آسيب‌هايي كه به اقتصاد جهاني وارد مي‌آيد نسبت به شوك‌هاي 1970 و 1980 بزرگتر خواهد بود.