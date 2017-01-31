انقلابی ماندن از انقلابی بودن مهمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در خلال همایش پیشتازان نور و آزادی که شامگاه سه شنبه و به مناسبت دهه فجر در سالن هلال احمر سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه امروز تفکر انقلابی نیاز جامعه برای رفع مشکلات و گام برداشتن به سوی آرمان های انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و هویت ساز بود و به ما کمک کرد تا هویت ایرانی اسلامی مان را بشناسیم لذا باید قدردان این دستاورد عظیم باشیم.

وی افزود: مقایسه دوران پیش و پس از انقلاب به ما نشان می دهد که از لحاظ هویت فرهنگی در چه جایگاهی قرار داشتیم و امروز در کجا هستیم بنابراین حفاظت از انقلاب اسلامی حفاظت از آحاد جامعه است چرا که این انقلاب به ما هویت بخشید.

استاندار سمنان با بیان اینکه انقلاب پس از هویت ایرانی اسلامی، به ما آزادی بخشید، گفت: همه چیزمان را مرهون خون پاک شهیدان هستیم چرا که مجاهداتشان بر تارک افتخارات انقلاب حک شد و ما امروز در نعمت آسایش و امنیت به سر می بریم.

خباز خطاب به مسئولان استان سمنان نیز، ابراز داشت: همه ما هویتمان را مرهون انقلاب هستیم شاید در گذشته این فرصت پیش نمی آمد که یک روستازاده به مسئولیتی در سطح استان و کشور دست یابد اما امروز به برکت انقلاب فاصله بین مسئولان و مردم کم است پس باید قدردان این نعمت بود و راه قدردانی، خدمت رسانی است.

وی با انتقاد تلویحی از برخی برخوردها که وی آنها را حذفی دانست، افزود: باید مسیر انقلاب ادامه یابد و نباید نیروهای انقلابی که در مبارزات انقلابی، تمام وقت و مال خود را هزینه کردند و با عزم و اراده قوی برای پیروزی تلاش می کردند در حال حاضر گوشه گیر شوند.