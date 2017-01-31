۷۰۷پروژه درکردستان افتتاح می شود/۶۱۰میلیون دلارسرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، عبد المحمد زاهدی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر با اصحاب رسانه شامگاه روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد ضمن پرداختن به حادثه اخیر تعدادی از کولبران شهرستان سردشت که بر اثر ریزش بهمن فوت کردند، گفت: تلاش های زیادی برای ساماندهی کولبران در مرز ها انجام شده است تا افرادی که از این طریق امرار معاش می‌ کنند آرامش خاطری در مورد این کار داشته باشند.

وی افزود: در صورتی که موضوع مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شود مقدار زیادی از مشکلات این افراد حل خواهد شد زیرا آنان از راه کولبری پول زیادی دریافت نمی کنند و با تصویب منطقه آزاد شدن این افراد می توانند کار راحت تر با حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند.

استاندار کردستان به افتتاح پروژه ‌های آماده بهربرداری در دهه فجر پرداخت و اظهار داشت: در مجموع در ایام دهه مبارک فجر سال جاری 707 پروژه عمرانی و سرمایه گذاری در بخش های استانی و ملی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه تمامی این پروژه ها به صورت کامل آمده شده اند، افزود: به عنوان مثال بیمارستان دهگلان یکی از ۸۴۶ میلیارد تومان پروژه ای است که تعدادی از آنها در دهه فجر افتتاح می شود.

زاهدی گفت: تمام این پروژه‌ ها در این دهه افتتاح نمی شوند و به بدلیل اینکه که مسئولان وزارتخانه خود تمایل به افتتاح این پروژه ها را دارند تعدادی از آنها به بعد از دهه مبارک فجر موکول خواهد شد.

وی افزود: امروز در آغاز دهه فجر رژه موتور سواران و به صدا در آمدن زنگ انقلاب را در یکی از دبیرستان های سطح شهر داشتیم و خود به شخصه یاد و خاطره ۱۲ بهمن ۵۷ برایم زنده شد.

زاهدی با بیان اینکه بزرگ ترین استقبال تاریخ در ۱۲ بهمن ۵۷ در استقبال از امام راجل (ره) رخ داد، گفت: در آن زمان جمعیت زیادی برای استقبال آمده بودند و همه به نحو های مختلفی نگران بودند که چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا امام به سلامت به ایران می رسد یا خیر.

در ادامه جلسه استاندار به پرسش و پاسخ با خبرنگاران نشست و جواب سوالات آنها را در حوزه های مختلف داده و از همکاری و تعامل خبرنگاران با دولت در استان کردستان تقدیر و تشکر کرد.

زاهدی گفت: در سفر شخص رئیس جمهور به استان کردستان ۳۲ مصوبه عمرانی در حوزه های راه، آب، توجه به زیر ساخت های استان، سرمایه گزاری و تکمیل پروژه های نیمه تمام تصویب شد.

وی افزود: ۵۰ درصد اعتبارت مصوب پرداخت شد و به دلیل تحریم های آن زمان وعده دولت در سال ۹۴ محقق نشد اما در سال ۹۵ با افزایش سهم فروش نفت ایران در اوپک مابقی این اعتبارات به سال ۹۶ موکول شد.

استاندار کردستان اظهار داشت: برخی از پروژه های در دست انجام مانند چهار بانده شدن گردنه صلوات آباد جز مصوبات سفر ریاست جمهور به استان نبود اما با وجود وعده رئیس جمهور به مردم این پروژه در دست انجام است و تا پایان سال ۹۷ به بهربرداری می رسد.

زاهدی گفت: در آغاز به کار دولت تدبیر و امید و با سر کار آمدن اینجانب در کردستان تنها یک سرمایه گذار خارجی در قروه مشغول به کار بود که بنابر مشکلاتی قادر به انجام ادامه کار نبود که در ادامه با آمدن دولت یازدهم مشکلات این سرمایه گذار حل شد و علاوه بر آن تاکنون 18 سرمایه گذاری خارجی برای حضور در استان کردستان مورد دعوت قرار گرفته و بعضی از آنها کار خود را آغاز کرده اند..

وی افزود: از ۱۸ سرمایه گذار تا کنون چهار سرمایه گذار در حوزه گردشگری آربابای بانه، تولید سیگار، مجتمع فولاد گستر الماس، شرکت روناکی شار در سقز مشغول به کار هستند و سه طرح در حال پیگیری نیز شامل یک طرح مشارکتی با شهرداری، ایجاد کارخانه بسته بندی صادرات محور و تولید برق از پسماند شهری در سه شهر است که در حال مذاکره هستیم.

زاهدی گفت: اگر ورودی هر شهری زیبا نباشد کما اینکه آن شهر زیبا ترین شهر باشد به مسافر احساس خوبی دست نمی دهد و دقیقا برای سرمایه گذاران نیز اینگونه است با وجود راه های نابسامان در این استان سرمایه گذاران اطمینان را در دل خود بوجود نمی آورند تا برای سرمایه گذاری اقدام کنند اما با این وجود تلاش هایی صورت گرفته و تا کنون ۶۱۰ میلیون دلار در استان سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: با بهره برداری کامل پروژه ها و طرح های سرمایه گذاران خارجی دو هزار نفر به صورت مستقیم و پنج هزار و ۴۰۰ نفر نیز به طور غیر مستقیم صاحب شغل می شوند.

استاندار کردستان عنوان کرد: در پروژه ریل گذاری شمال به جنوب، هزار و ۸۵۰ کیلومتر از مرز بازرگان تا بندر عباس ریل گذاری خواهد شد و ۳۲۰ کیلومتر آن در غرب کشور است و این پروژه غرب کشور را متحول خواهد کرد.

زاهدی به لغو پرواز کیش سنندج پرداخت و گفت: این پرواز در هفته دو بار انجام می شد و به دلیل کمبود مسافر سرمایه گذار این طرح زیان می دید و بنده پیشنهاد کردم که اگر این طرح به پرواز کیش، تهران، سنندج تغیر پیدا کند برای سرمایه گذار نیز به صرفه تر خواهد بود.

وی گفت: کل سیستم حمل و نقل هوایی کشور به غیر از دو شرکت آسمان و ایران ایر در اختیار بخش خصوصی است و تجهیزات بخش دولتی قدیمی است.

استاندار کردستان اظهار داشت: به دلیل موانع هوایی، هر هواپیمایی قادر به فرود در برخی از فرودگاه های کشور نیست و فرودگاه سنندج نیز جزو این نوع فرودگاه ها است اما وزیر راه قول این را داده است که تعدادی هواپیما مخصوص این نوع فرودگاه ها خریداری شود.

وی با اشاره به عملکرد ادارات و سازمان های متولی بخش فرهنگ در استان کردستان گفت: در واقع ارزیابی فعالیت های فرهنگی را مثبت می دانم ولی احتمال دارد که یک سازمان از دیگری در بخش فرهنگ کارنامه قابل دفاع تری داشته باشد.