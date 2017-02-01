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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۶:۰۹

رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمهوری چک اعلام کرد:

توافقات ایران و جمهوری چک برای توسعه سرمایه گذاری در ایران

توافقات ایران و جمهوری چک برای توسعه سرمایه گذاری در ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به توافقاتی که میان ایران و جمهوری چک برای سرمایه گذاری در ایران انجام شده، گفت: از ایرانیان چک می خواهیم با استفاده از فضای برجام به رونق کشور کمک کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، مسعود خوانساری در جشن پیروزی انقلاب که در تالار شهرداری پراگ برگزار شد، گفت: بنده به اتفاق هیاتی از اتاق بازرگانی تهران و همکاران تجارت و صنعت به این کشور سفره کرده ام.

وی با بیان اینکه امروز دو کشور برای مذاکرات تجاری و ارتقای سطح روابط دو کشور تلاش می‌کنند، افزود: امروز مصادف است  با ٣٩امین سالگرد انقلاب که با شعار استقلال کشور انجام شد و  توانستیم در این سالها استقلال کشور را حفظ کنیم.  

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعلام اینکه در ابتدای انقلاب با جنگ ١٠ ساله زیربناهای کشور نابود شد و هزینه های زیادی پرداختیم که کشور را بازسازی کنیم، اظهار داشت: سال ٧٠ شمسی سالی بود که کشور دوباره بازسازی شد و اقتصاد کشور تا اندازه زیادی رشد پیدا کرد ولی مجددا با تحریم بسیار سختی روبرو شدیم که نتوانستیم رشد را در دهه ٨٠ و ابتدای ٩٠ ادامه دهیم.

خوانساری افزود: اگرچه جنگ و تحریم ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد اما نیروهای خوب و تحصیلکرده رشد یافت و امروز جزو کشورهایی هستیم که به اکثر تکنولوژی های پیشرفته دنیا دست پیدا کرده ایم.

وی با اشاره به افتتاح کارخانه تبدیل ذرت به قند، گفت: امروز جزو معدود کشورهایی هستیم ک این تکنولوژی را کسب کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از توافق برجام، ایران به عنوان یک قدرت نوظهور در جهان پدیدار شده و می‌توان از این موقعیت بهره برداری کرد. در طول یکسال  گذشته بیش از ٢٠٠ هیات خارجی به ایران آمده است و هیات هایی از ایران به کشورهای مختلف رفته اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعداد زیادی ایرانیان مقیم کشورهای خارجی هستند که مناصب خوبی دارند؛ سطح شغلی این افراد بالا است و کسب و کار موفقی در جمهوری چک دارند.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: خوشبختانه رابطه ایران و جمهوری چک به خصوص در دو سال گذشته افزایش یافته و گفت و گوهای زیادی در خصوص پروژه های صنعتی و سرمایه گذاری چک ها انجام گرفت که امیدواریم هرچه سریعتر این قراردادها منعقد شود.

خوانساری افزود: شما ایرانیان مقیم چک می توانید کمک کنید تا بتوانیم از این فضایی که در برجام ایجاد شده حداکثر استفاده را ببریم و اقتصاد خود را رونق دهیم تا عقب ماندگی خود را که در زمان جنگ و تحریم بوده جبران کنیم.

کد مطلب 3893614

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