توافقات ایران و جمهوری چک برای توسعه سرمایه گذاری در ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، مسعود خوانساری در جشن پیروزی انقلاب که در تالار شهرداری پراگ برگزار شد، گفت: بنده به اتفاق هیاتی از اتاق بازرگانی تهران و همکاران تجارت و صنعت به این کشور سفره کرده ام.

وی با بیان اینکه امروز دو کشور برای مذاکرات تجاری و ارتقای سطح روابط دو کشور تلاش می‌کنند، افزود: امروز مصادف است با ٣٩امین سالگرد انقلاب که با شعار استقلال کشور انجام شد و توانستیم در این سالها استقلال کشور را حفظ کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعلام اینکه در ابتدای انقلاب با جنگ ١٠ ساله زیربناهای کشور نابود شد و هزینه های زیادی پرداختیم که کشور را بازسازی کنیم، اظهار داشت: سال ٧٠ شمسی سالی بود که کشور دوباره بازسازی شد و اقتصاد کشور تا اندازه زیادی رشد پیدا کرد ولی مجددا با تحریم بسیار سختی روبرو شدیم که نتوانستیم رشد را در دهه ٨٠ و ابتدای ٩٠ ادامه دهیم.

خوانساری افزود: اگرچه جنگ و تحریم ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد اما نیروهای خوب و تحصیلکرده رشد یافت و امروز جزو کشورهایی هستیم که به اکثر تکنولوژی های پیشرفته دنیا دست پیدا کرده ایم.

وی با اشاره به افتتاح کارخانه تبدیل ذرت به قند، گفت: امروز جزو معدود کشورهایی هستیم ک این تکنولوژی را کسب کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از توافق برجام، ایران به عنوان یک قدرت نوظهور در جهان پدیدار شده و می‌توان از این موقعیت بهره برداری کرد. در طول یکسال گذشته بیش از ٢٠٠ هیات خارجی به ایران آمده است و هیات هایی از ایران به کشورهای مختلف رفته اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعداد زیادی ایرانیان مقیم کشورهای خارجی هستند که مناصب خوبی دارند؛ سطح شغلی این افراد بالا است و کسب و کار موفقی در جمهوری چک دارند.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: خوشبختانه رابطه ایران و جمهوری چک به خصوص در دو سال گذشته افزایش یافته و گفت و گوهای زیادی در خصوص پروژه های صنعتی و سرمایه گذاری چک ها انجام گرفت که امیدواریم هرچه سریعتر این قراردادها منعقد شود.

خوانساری افزود: شما ایرانیان مقیم چک می توانید کمک کنید تا بتوانیم از این فضایی که در برجام ایجاد شده حداکثر استفاده را ببریم و اقتصاد خود را رونق دهیم تا عقب ماندگی خود را که در زمان جنگ و تحریم بوده جبران کنیم.