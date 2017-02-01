۴۷ پروژه خدماتی و عمرانی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور محمدعلی نجفی استاندار گیلان، علی فتح اللهی فرماندارصومعه سرا و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی ۴۷ پروژه عمرانی و خدماتی در این شهرستان بهره برداری شد.

این پروژه ها در حوزه اجرای طرح هادی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بهسازی و آسفالت راه روستایی راه و شهرسازی هستند.

مجموع اعتبارات هزینه شده برای این ۴۷ پروژه که ۳۵ پروژه مربوط به طرح هادی روستایی و ۱۲ پروژه نیز مربوط به راه وشهرسازی است ۲۲۸ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال بوده که در رروستاهای خطیبان و ضیابر به بهره برداری رسید.