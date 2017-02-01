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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۳

با حضور استاندار گیلان؛

۴۷ پروژه خدماتی و عمرانی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید

۴۷ پروژه خدماتی و عمرانی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید

صومعه سرا – ۴۷ پروژه عمرانی و خدماتی در دومین روز از ایام الله دهه فجر با حضور استاندار گیلان در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور محمدعلی نجفی استاندار گیلان، علی فتح اللهی فرماندارصومعه سرا و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی ۴۷ پروژه عمرانی و خدماتی در این شهرستان بهره برداری شد.

این پروژه ها در حوزه اجرای طرح هادی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بهسازی و آسفالت راه روستایی راه و شهرسازی هستند.

مجموع اعتبارات هزینه شده برای این ۴۷ پروژه که ۳۵ پروژه مربوط به طرح هادی روستایی و ۱۲ پروژه نیز مربوط به راه وشهرسازی است  ۲۲۸ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال بوده که در رروستاهای خطیبان و ضیابر به بهره برداری رسید.

کد مطلب 3893617

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