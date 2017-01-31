بنا داریم تصدی گری در تئاتر را به صنوف تئاتری واگذار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه سه شنبه ۱۲ بهمن ماه در مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بعد از حضور در مراسم تجلیل از علی رفیعی، گفت: همه ما بزرگان حوزه تئاتر از جمله دکتر علی رفیعی را تکریم می کنیم. آن چیزی که برای ما به عنوان دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهم است، این است که ما باور داریم که برای تداوم مسئولیت اجتماعی، همدردی و همگرایی و مسئولیت پذیری و فهم مشترک، بیش از همیشه باید به تئاتر توجه کنیم.

وی ادامه داد: وعده می کنم در سال ۹۶، بودجه تئاتر ۲ برابر امسال شود. توجه به بحث نشاط اجتماعی که نیاز امروز نسل جوان ما است، برای ما دارای اهمیت است و به آن فکر کنیم.

وزیر ارشاد تأکید کرد: انسان هایی که در تئاتر فعالیت می کنند نزد ما و ملت دارای ارج و جایگاهی والا هستند. توسعه تئاتر با شعار دادن و بنر نصب کردن اتفاق نمی افتد. ما به دنبال جذب حمایت بخش خصوصی هستیم و شکل گیری تشکیلاتی را مدنظر داریم که با حضور بانک ها، در ساختار نظام بورس برای توسعه هنر اقدامات اساسی انجام دهیم. برای ایجاد یک جهش در تئاتر، یک نظام صنفی هنر را باید تشکیل داده و به رسمیت بشناسیم.

صالحی امیری اظهار کرد: برای واگذاری مسئولیت به جامعه تئاتری باید صنوف تئاتری را به رسمیت شناخت. ما کمک هایی را به آقای ایرج راد برای ساختمان جدید خانه تئاتر داشتیم و خواهیم داشت. ما بنا داریم تصدی گری در تئاتر را به صنوف و خانه تئاتر واگذار کنیم و دولت نیز حمایت خود را داشته باشد. در جهت گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش بر این است که همه مسئولیت های اجرایی در تئاتر را به صاحبان این حوزه بسپاریم.