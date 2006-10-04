پاپ براي ديدار با خاتمي ابراز تمايل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كاتوليك ورلدنيوز، به دنبال كاهش تعداد ديدارهاي خصوصي پاپ در اقامتگاه تابستاني، بنديكت شانزدهم اكنون كه به واتيكان بازگشته برنامه اي پرمشغله براي ديدارهاي خصوصي ترتيب داده است.

رهبر كاتوليكهاي جهان اواخر ماه اكتبر ( تاريخ احتمالي آن 26 اكتبر تعيين شده است) با سيد محمد خاتمي رئيس مؤسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها و رئيس جمهوري سابق ايران ديدار خواهد كرد.

حجت الاسلام خاتمي براي شركت در همايش اسلام و مسيحيت كه در دانشگاه پاپي گريگوري برگزار مي شود به ايتاليا سفر خواهد كرد .

پاپ روز 16 اكتبر با رومانو پرودي نخست وزير ايتاليا ديدار مي كند كه پس از رسيدن به قدرت وي در انتخابات ماه مي براي نخستين بار با پاپ ديدار مي كند. رئيس تازه دولت ايتاليا اظهار داشت كه بي صبرانه به دنبال فرصتي بوده تا به طور خصوصي با پاپ ديدار كند.

بنديكت شانزدهم روز 12 اكتبر با ياروسلاف كاچينسكي نخست وزير لهستان ديدار مي كند. لخ كاچينسكي رئيس جمهوري لهستان كه برادر دوقلوي نخست وزير است ماه ژوئيه دو ماه پس از سفر پاپ به لهستان به قدرت رسيد.

روز 5 اكتبر پاپ با هاينس فيشر رئيس جمهوري اتريش ديدار مي كند كه احتمالا از پاپ براي سفر به اتريش دعوت خواهد كرد.

بنديكت شانزدهم به تازگي ابراز اميدواري كرده بود در سپتامبر 2007 براي مراسم هشتصد و پنجاهمين سالگرد معبد ماريان در شهر ماريازل به اتريش سفر كند.

رهبر كاتوليكهاي جهان طي ماه نوامبر با رئيس جمهور مجارستان و همچنين رئيس جمهور ايتاليا ديدار خواهد كرد.