به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در سخنانی با اشاره تشکیل کمیته پژوهشی در حوزه مواد مخدر اظهار داشت: یکی از مصوبات این شورا ایجاد کمیته پژوهشی در حوزه مواد مخدر بوده که با برنامه ریزی های صورت گرفته ریاست این کمیته بر عهده جهاد دانشگاهی قرار داده شد.

وی با بیان اینکه اعضای این کمیته را معاونین دانشگاه های استان تشکیل می دهند گفت: همچنین در این کمیته سایر صاحب نظران و کارشناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر عضو هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در ادامه سخنان خود از راه اندازی مراکز ۸ گانه مبارزه با مواد مخدر در شهرستانهای لرستان خبر داد و تصریح کرد: این اقدام طی دو سال اخیر در استان عملیاتی شده است.

آقامیرزایی همچنین از ایجاد ۱۵۰ مرکز اقامتی میان مدت مواد مخدر کلینیک تخصصی و کاهش آسیب های اجتماعی در استان خبر داد و گفت: یکی از برنامه های مهم در دستور کار با همکاری آموزش و پرورش اجرای طرح پیشگیری در حوزه مواد مخدر در بیان دانش آموزان، اولیا دانش آموزان و همچنین معلمان است.