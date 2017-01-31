به گزارش خبرنگار مهر، علی نادر دهقانی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان از تشکیل کمیته پژوهشی مبارزه با مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: تا کنون جلسات مختلفی برای راه اندازی این کمیته برگزار کرده ایم.

وی از تشکیل یک اتاق فکر در زیرمجموعه این کمیته خبر داد و عنوان کرد: این کمیته به صورت تحقیقاتی، پژوهشی و علمی اقدامات و بر نامه های حوزه مبارزه و پیشگیری مواد مخدر را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان از راه اندازی کانال تلگرامی کمیته پژوهشی حوزه مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: در این کمیته برنامه ها وطرح های دانشگاه های استان کاربردی خواهند شد.