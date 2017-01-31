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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۴۶

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان:

کمیته پژوهشی حوزه مبارزه با مواد مخدر در لرستان ایجاد می‌شود

کمیته پژوهشی حوزه مبارزه با مواد مخدر در لرستان ایجاد می‌شود

خرم آباد - رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: کمیته پژوهشی حوزه مبارزه با مواد مخدر در لرستان ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نادر دهقانی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان از تشکیل کمیته پژوهشی مبارزه با مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: تا کنون جلسات مختلفی برای راه اندازی این کمیته برگزار کرده ایم.

وی از تشکیل یک اتاق فکر در زیرمجموعه این کمیته خبر داد و عنوان کرد: این کمیته به صورت تحقیقاتی، پژوهشی و علمی اقدامات و بر نامه های حوزه مبارزه و پیشگیری مواد مخدر را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان از راه اندازی کانال تلگرامی کمیته پژوهشی حوزه مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: در این کمیته برنامه ها وطرح های دانشگاه های استان کاربردی خواهند شد.

کد مطلب 3893625

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