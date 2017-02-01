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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه سرا خبر داد؛

۲۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان صومعه سرا رفع تصرف شد

۲۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان صومعه سرا رفع تصرف شد

صومعه سرا- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه سرا از رفع تصرف ۲۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان در روستای نوخاله از دست متصرفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نعمتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰ هکتار از اراضی ملی صومعه سرا در روستای نوخاله که توسط عده‌ای سودجو تصرف شده بود توسط منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صومعه سرا پیگیری و با حکم صادره از مراجع قضایی و صدور اجرائیه توسط ریاست شعبه دوم اجرای احکام مدنی بازپس گیری گرفته شد.

وی  افزود: هر گونه زیاده خواهی از منابع طبیعی و یا سوء استفاده از انفال الهی موجب پیگرد قانونی بوده و مأموران یگان حفاظت و کارشناسان منابع طبیعی با جدیت و قاطعیت تمام با این موارد برخورد می کنند.

به گفته این مسئول این تصرف توسط دو برادر در این روستا صورت گرفته بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه سرا ضمن تقدیر و تشکر از توجه مردم شهرستان نسبت به حفظ منابع طبیعی جنگلی شهرستان از آنها درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه آثار تخریب، تصرف و تجاوز به عرصه ها و اراضی ملی مراتب را در اسرع وقت به یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اطلاع دهند.

نعمتی تصریح کرد: در این اراضی حصارکشی ، سازه های کوچک و بزرگ و خانه سازی شده بود که به دستور مقام قضایی تخریب شد.

به گفته این مسئول شهرستان صومعه سرا دارای ۲۲ هزار هکتار اراضی جنگلی است.

کد مطلب 3893629

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