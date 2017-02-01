۲۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان صومعه سرا رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نعمتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰ هکتار از اراضی ملی صومعه سرا در روستای نوخاله که توسط عده‌ای سودجو تصرف شده بود توسط منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صومعه سرا پیگیری و با حکم صادره از مراجع قضایی و صدور اجرائیه توسط ریاست شعبه دوم اجرای احکام مدنی بازپس گیری گرفته شد.

وی افزود: هر گونه زیاده خواهی از منابع طبیعی و یا سوء استفاده از انفال الهی موجب پیگرد قانونی بوده و مأموران یگان حفاظت و کارشناسان منابع طبیعی با جدیت و قاطعیت تمام با این موارد برخورد می کنند.

به گفته این مسئول این تصرف توسط دو برادر در این روستا صورت گرفته بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه سرا ضمن تقدیر و تشکر از توجه مردم شهرستان نسبت به حفظ منابع طبیعی جنگلی شهرستان از آنها درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه آثار تخریب، تصرف و تجاوز به عرصه ها و اراضی ملی مراتب را در اسرع وقت به یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اطلاع دهند.

نعمتی تصریح کرد: در این اراضی حصارکشی ، سازه های کوچک و بزرگ و خانه سازی شده بود که به دستور مقام قضایی تخریب شد.

به گفته این مسئول شهرستان صومعه سرا دارای ۲۲ هزار هکتار اراضی جنگلی است.