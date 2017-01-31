اختلاف نظر مردم اروپا و آمریکا درباره همیاری ناتو دردفاع از اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد در حالی که اکثر مردم اروپا کمک و همیاری آمریکا و ناتو را برای حفاظت از اتحادیه اروپا در برابر تهدیدات خارجی امری ضروری می دانند، کمتر از نیمی از مردم آمریکا (حدود ۴۸ درصد) با این نظر موافق هستند.

طبق نتایج این نظرسنجی؛‌ ۶۵ درصد از مردم لهستان، ۶۵ درصد از مردم ایتالیا، ۶۳ درصد از مردم آلمان، ۵۶ درصد از مردم اسپانیا، ۵۴ درصد از شهروندان انگلیس و ۵۳ درصد از مردم فرانسه بر این باور هستند که اتحادیه اروپا نیازمند کمک و مساعدت آمریکا و «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»- ناتو- است.

در مقابل، ۳۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در فرانسه، ۳۳ درصد در اسپانیا، و ۳۱ درصد در آمریکا معتقدند اتحادیه اروپا با اتکاء به توان خود قادر است نیازهای دفاعی اش را برآورده سازد.

در مجموع، آن گروه از شرکت کنندگان در این نظرسنجی که کمتر از ۵۰ سال سن داشته و طرفدار احزاپ چپ گرا هستند، بر این باورند که اتحادیه اروپا در حوزه دفاعی به کمک و مساعدت آمریکا و ناتو نیازی ندارد. در تمام کشورهایی که این نظرسنجی انجام شده است- به استثنای لهستان- این گرایش و طرز تفکر در میان افرادی به چشم می خورد که از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند و درآمد بیشتر و موقعیت اجتماعی بهتری دارند.

لازم به ذکر است که این نظرسنجی توسط «آی اف اُ پی» قدیمی ترین مؤسسه نظرسنجی در فرانسه در فاصله ۲۲ اُم تا ۲۶ اُم اکتبر ۲۰۱۶ انجام شد. در این نظرسنجی ۷۰۴۳ نفر با بیش از ۱۸ سال سن از کشورهای فرانسه،‌ آلمان،‌ ایتالیا، ‌لهستان، انگلستان و آمریکا شرکت کردند. شمار شرکت کنندگان از هر کشور بر مبنای جمعیت آن کشور و بر حسب معیارهایی همچون جنسیت، سن و مکان جغرافیایی تعیین شد.

گفتنی است از زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ناتو را ائتلافی مهم اما «قدیمی» خواند و خواستار اِعمال اصلاحات در آن شد، بحث اثربخشی این ائتلاف نظامی به موضوعی داغ و جنجالی بدل شده است.