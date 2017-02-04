شهر ۱۲۰ هزار نفری باغستان یک فرهنگسرا دارد

سعید علیمحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیین کننده فرهنگ در تحقق توسعه پایدار و همه جانبه جامعه اظهار داشت:بدون تردید شهر باغستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و با عنایت به اهمیتی که برای تحقق این امر(توسعه فرهنگی) قائل هستیم، از هیچ تلاش سازنده ای برای تأمین امکانات مورد نیاز در عرصه مذکور دریغ نخواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر باغستان عنوان کرد:در طول قریب به سه سال و نیم گذشته، تدابیر و اقدامات بسیاری اندیشیده و اجرایی شده، اما با عنایت به کاستی های این شهر و رشد فزاینده جمعیت در یکی از متراکم ترین شهرهای شهرستان شهریار(باغستان)، امکان تأمین تمامی نیازها و الزامات فرهنگی در بازه های زمانی کوتاه مدت وجود ندارد.

وی افزود:غیر منصفانه است که ریشه تمامی نارسایی ها و کمبودها، به این دوره از مدیریت شهری باغستان خلاصه شود و بخش قابل توجهی از مشکلات در دوره های پیشین نیز وجود داشته است.

علیمحمدی گفت:با همه این اوصاف خود را مکلف و موظف به افزایش سرانه ها در حوزه ها و ابعاد گوناگون می دانیم و کیفیت عملکرد مجموعه مدیریت شهری در این دوره نیز گواه صدق این ادعا است.

رئیس شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص برنامه های مدیریت شهری برای بهبود زیرساخت ها در منطقه نصیرآباد عنوان کرد:احداث خانه های فرهنگ در محدوده اشاره شده از اولویت هایی است که در دستور کار قرار دارد.

وی افزود:شهر باغستان با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت تنها از یک فرهنگسرا برخوردار است که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای متنوع و متکثر مردم ساکن در این منطقه نیست وامیدواریم با تدابیر اتخاذ شده، بستر و زمینه افزایش سرانه ها در این خصوص به نحو شایسته تری فراهم شود.

علیمحمدی یادآور شد:راه اندازی کانون فکری جوانان، خانه اسباب بازی برای کودکان و گسترش کتابخانه ها از دستورکارهایی است که برای تحقق آن در حد توان و بضاعت موجود، تلاش های مقتضی عملیاتی و اجرایی خواهد شد و امیدواریم بَرآیند آن در نهایت به تأمین و جلب رضایتمندی مردم ساکن در این شهر منتهی شود.