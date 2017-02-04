ماهیانه۲۰۰ بازرسی موردی از واحدهای صنعتی ملارد انجام می شود

یعقوب مرید زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مجموعه محیط زیست شهرستان ملارد برای حفظ سلامت زیست محیطی منطقه اشاره شده، اظهار داشت:یکی از ابزارهای این مجموعه به اعمال نظارت و بازرسی جدی و مستمر معطوف شده که با تلاش و دقت نظر بسیار به صورت روزانه اجرایی می شود.

رئیس اداره محیط زیست ملارد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص معدل تعداد بازرسی ها از مراکز صنعتی و تولیدی از سوی مجموعه مذکور عنوان کرد:میانگین بازدید و بازرسی ها در ماه(با احتساب تعطیلات رسمی) ۲۰۰ مورد برآورد می شود.

وی در خصوص رویکرد مجموعه محیط زیست در قبال واحدهای صنعتی و تولیدی غیر مجازِ آلاینده گفت:در صورت شناسایی و رصد چنین مراکزی، اقدامات لازم برای پلمپ واحدهای مذکور در دستور کار قرار می گیرد، زیرا توصیه به رعایت استانداردها به صورت غیر مستقیم، تأییدی است بر فعالیت این مراکز که با عنایت به غیر مجاز بودن آن، اِعمالِ برخوردهای قاطعانه در اولویت قرار خواهد داشت.

مریدزاده عنوان کرد:محیط زیست به تنهایی قادر به پلمپ و تعطیلی واحدهای صنعتی آلاینده نیست و تحقق این امر مستلزم حکم قضایی است که با همیاری و همگرایی ویژه مجموعه دادستانی، این امر عملیاتی می شود.

رئیس اداره محیط زیست ملارد گفت:یکی از مشکلات مرتبط با این عرصه، به روند اداری زمان َبری معطوف می شود که با عنایت به ساختار و نظام اداری جاری، غیر قابل اجتناب است و خوشبختانه با تعامل سازنده دادستانی، تلاش می شود فرآیند اداری مذکور ضمن رعایت ضوابط و قوانین، با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه شود.

وی یادآور شد:با عنایت به فعالیت چهار کارمند در مجموعه محیط زیست ملارد، نظارت حداکثری بر تمامی واحدهای صنعتی این شهرستان وسیع امری دشوار و پیچیده است که بدون تردید با همیاری و هم افزایی بین دستگاهی قادر به حصول توفیقات جدی و هر چه بیشتری خواهیم بود.