کمبود سرانه فضای سبز در شهر قدس

بهزاد هرمزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نیاز جدی شهر قدس به توسعه فضای سبز شهری اظهار داشت:تراکم جمعیتی در این منطقه، لزوم افزایش سطح سرانه ها در شهرقدس را بیش از پیش جدی و ضروری ساخته است.

رئیس شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:در طول قریب به سه سال گذشته، تلاش های بسیاری از سوی مدیریت شهری برای تحقق این امر انجام شده که علیرغم حصول توفیقات بسیار، همچنان با استانداردها و شرایط ایده آل فاصله داریم.

وی افزود:با همه این اوصاف، مجموعه شورای شهر در نظر دارد، خریداری باغ ۵۶ هکتاری شازده را از بنیاد شهید در دستورکار قرار دهد.

هرمزی گفت:پیش از این نیز مباحثی در این خصوص مطرح شده که امیدواریم با حصول نتایج هر چه بیشتر، سرانه فضای سبز در شهر قدس با تقویت مضاعفی همراه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:میزان ارزش ریالی برآورد شده باغ شازده، قریب به ۹۰ میلیارد تومان است که با عنایت به رقم سنگین مذکور، امکان وصول و تأمین آن در کوتاه مدت میسر نخواهد بود و در نظر داریم در صورت قطعیت یافتن خرید، مبلغ مذکور به صورت اقساطی و بلند مدت انجام شود.

وی در خاتمه یادآور شد:با تحقق این موضوع، ظرفیت عظیم اشاره شده در قالب پارک عمومی و باغ خانواده مورد استفاده قرار خواهد گرفت که بدون تردید با به نتیجه رسیدن آن، بخش قابل توجهی از نیاز مردم ساکن در شهر قدس در حوزه فضای سبز مرتفع و تأمین خواهد شد.