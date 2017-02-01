نارضایتی مردم ورامین وپیشوا ازتأخیرقطارها/معطلی مردم تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر میزان و مدت زمان تأخیر قطارهای تهران- سمنان و تهران-مشهد، موجب ناراحتی و گلایه مردم شهرستان های ورامین و پیشوا شده است.

اجرای پروژه زیرگذر در شهرستان ورامین در راستای طرح قطار شهری تهران-ورامین-پیشوا، موجب شده تا قطارها با تأخیر بیشتری نسبت به گذشته به مقصد برسند و این امر نگرانی مردم را به همراه داشته است.

محمد عبداللهی یکی از شهروندان این منطقه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی که ساعتی برای حرکت و رسیدن به مقصد از سوی راه آهن اعلام می شود، مسئولان مربوطه موظف هستند که طبق برنامه به مردم خدمت رسانی کنند.

وی افزود: طی روزهای اخیر میزان تأخیرها در مسیر قطار تهران- ورامین- پیشوا افزایش چشمگیری یافته است و این امر نارضایتی مردم را به همراه دارد.

روز گذشته نیز تأخیر قطار این مسیر موجب شد تا بار دیگر مردم ورامین و پیشوا از مسئولان بخواهند که فکری اساسی برای این موضوع کنند.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر، روزانه هزاران نفر از مردم ورامین، پیشوا و قرچک از ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی استفاده می کنند و به همین خاطر باید خدمت رسانی مطلوب در این حوزه مورد توجه باشد.

تعدادی از خبرنگاران مستقر در شهرستان های ورامین و پیشوا تلاش کرده اند تا نظر مسئولان را درباره تأخیرهای به وجود آمده انعکاس دهند اما مدیران ایستگاه های راه آهن، هرگونه جواب را منوط به اجازه مدیران فرادستی دانستند.

به هر ترتیب در سایه سکوت مسئولان، همچنان تأخیر در حرکت قطارها و رسیدن مسافران به مقصد در ورامین و پیشوا ادامه دارد و مسئولان باید هر چه سریعتر برای این معضل فکری اساسی کنند.