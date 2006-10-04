دولت و مجلس براي كاهش بار مالي نظام پرداخت هماهنگ همكاري مي كنند/ نيروي انتظامي بارزترين جلوه حاكميت در جامعه است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل در آغازجلسه علني امروز مجلس با اشاره به نگراني هاي موجود در باره لايحه مديريت خدمات كشوري و نظام پرداخت هماهنگ اظهار داشت : مسئله نظام پرداخت هماهنگ يكي از مسائل مهم كشور ماست و از نظر اسلامي وعدالت اجتماعي و اقتصادي و سياسي مسئله اي خطير و حساس است.

وي با اشاره به بررسي اين لايحه طبق اصل 85 در كميسيون مشترك يادآور شد: جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در چارچوب بررسي سياست هاي كلي مربوط به نظام اداري كشور، در جلسه اخير خود اين لايحه را مورد بررسي قرار داده است .

به گزارش مهر، حداد عادل گفت : از همكاران در كميسيون مشترك خواسته ايم بررسي هاي خود را چنان تنظيم كنند كه بتواند قبل از نهايي كردن اين لايحه از سياست هاي كلي نظام اداري كشور كه پس از مجمع بايد به تاييد مقام معظم رهبري برسد، مطلع شوند .



وي افزود : فرصت خوبي است كه كميسيون مشترك قبل از تاييد اين سياست ها از سوي مقام معظم رهبري علجه نكند و اين دو امر مهم با هم هماهنگ باشد.

رئيس مجلس نگراني برخي نمايندگان در زمينه بار مالي ناشي از نظام پرداخت هماهنگ را مهم دانست و گفت: اين مسئله مورد توجه دولت و روساي قوا قرار گرفته است و براي اينكه پيامدهاي ناشي از اين امر معقول و منطقي باشد چاره انديشي هايي شده كه اعضاي كميسيون در جريان آن قرار گرفتند و اين چاره انديشي ها به صورت همكاري هاي بين مجلس و دولت قرار است آغاز شود.

وي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به هفته نيروي انتظامي، اين هفته را به فرماندهان، مديران، افسران ودرجه داران و سربازان اين نيرو در سراسر كشور تبريك گفت و تاكيد كرد: نيروي انتظامي بارز ترين جلوه حاكميت در جامعه است و مردم با مشاهده پليس جدي و وظيفه شناس و با اخلاق نه تنها احساس امنيت فردي مي كنند بلكه اعتمادشان به حضور حاكميت افزايش مي يابد.

حداد عادل افزود : خوشبختانه نيروي انتظامي روز به روز بهتر مي شود و ما شاهد تحولات مثبت در اين نيرو، چه از حيث تجهيزات و چه از حيث كارآمدي و رابطه با مردم واخلاق هستيم .

رئيس مجلس همچنين سالروز وفات حضرت خديجه بانوي بزرگ اسلام و سالروز شهادت شهيد محراب آيت الله صدوقي را گرامي داشت و به ملت ايران تبريك و تسليت گفت.