مصیبت بزرگ جنگلداری کلاسیک/ رسالت جنگلبانان تبیین شود

بهزاد انگورج تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه متهم کردن جنگلداری به بهره برداری اتمام به حقی نیست اظهار داشت: اینکه بهصراحت بگوییم جنگلداری را برای بهرهبرداری اجرا کردهاند، توهین به جنگلداران و بانیان جنگلبانی است زیرا آنان دستشان از جهان مادی کوتاه است و ما حق نداریم با این لحن به آنها توهین کنیم، درحالیکه هرساله برای آنها مراسم تجلیل میگیریم.
انگورج با بیان اینکه جنگلداری کلاسیک دچار مصیبت بزرگی شده است و مدافع شایستهای در مجامع مختلف کشور ندارد، گفت: اما توقع این است که برخی اساتید حداقل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را می خواندند و برای جنگلداران مقطع زمانی ۱۳۴۱ حق کارشناسی و مدیریتی قائل میشدند و تفریقی بین قراردادهای ملغی شده و الزامات قانونی ساماندهی ۵ ساله آن قائل میشدند.
وی افزود: به هر ترتیب بین بهرهبرداری موجود آن زمان یعنی قبل و حین و بعد از اجرای قانون ملی شدن تا سال ۱۳۴۶ و بهرهبرداری در طرحهای جنگلداری که بعد از سالهای ۱۴۶۴ تهیه و تصویب و به اجرا گذاشته شد، نه صرفاً در مبحث فعالیت بهرهبرداری چوبی، بلکه در رسالت و مأموریت علمی عملی جنگل، هدف تهیه و تصویب و اجرای طرح، جنبههای متمایزکنندهای وجود دارد.
معاون سابق امور جنگل سازمان جنگل ها و مراتع کشور یادآور شد: بسیار متأسفم که اساتید ما نسبت به اقداماتی که در چارچوب ماده ۴ آییننامه اجرایی، سازمان جنگلبانی را موظف به ساماندهی بهرهبرداریهای کرد، ملاحظه ندارند و فرقی با اجرای طرحهای جنگلداری سنوات بعد قائل نیستند، درحالی که خواندن، همچنین تعمق و تأمل در این مقررات که چند صفحه بیش نیست، بر همه لازم است و باید سیاست جنگل و رسالت جنگلبانان در مدیریت جنگل و اجرای طرحهای جنگلداری برای آنها بهدرستی تبیین شود و ابهام نداشته باشند.
وی ادامه داد: بانیان جنگلبانی کوشیدند تا بهرهبرداری مالکان خصوصی را در جنگل تعطیل و طرح جنگلداری را برای پایداری جنگل اجرا کنند و این ظلم ناروا است که خدمت آن خادمان جنگل را، طوری در جامعه معرفی کنیم که در عملکردشان آثار خدمت بیان نشود.
این کارشناس ارشد جنگلداری ادامه داد: قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قراردادهایی منعقد میشد تا از جنگل بهرهبرداری شود و در اجرای قانون ملی شدن جنگلها آن قراردادها ملغی شد و این نشانه رسالت و مأموریت بانیان جنگلبانی بود که قراردادهای قبل از ملی شدن جنگلها را برای مدیریت علمی عملی جنگل ملغی کردند.
وی تصریح کرد: بعد از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور، طرحهای جنگلداری فقط برای مدیریت علمی جنگل تهیه و اجرا شدند نه بهرهبرداری و هدفشان اصلاح ساختار جنگل بود، اگرچه برای اصلاح ساختار جنگلهای ناهمسال، روش جنگلداری دانهزاد همسال تعیین شد، اما در ۲۰ سال اول اجرای طرح در دانگ و ۲۰ سال بعد از اجرای سه برنامه، طرح بهطور مداوم شامل قرق و پرورش جنگل و خروج دام در دانگ تحت اجرا بود.
نظر شما