سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: تردد خودروها از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه پانزدهم بهمن‌ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است.

وی اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس‌راه مستقر در محور چالوس تردد خودروها از ساعت ۱۸ تا ۲۳ روز جمعه پانزدهم بهمن‌ماه از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز (چهارشنبه) سیزدهم بهمن‌ماه تا ساعت ۶ بامداد روز شنبه از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان البرز تردد موتورسیکلت‌های انتظامی وامدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری بلامانع است.

وی با اشاره به تردد خودروهای سنگین در محور کرج – چالوس، گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است و این ممنوعیت شامل تردد خودروهای حامل مواد سوختی و یا فاسدشدنی نمی‌شود.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به صدور اطلاعیه هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران از رانندگانی که قصد عبور از محورهای استان به‌ویژه محور کوهستانی چالوس را دارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.

رئیس پلیس‌راه استان همچنین از رانندگان خواست برای تردد در محورهای کوهستانی تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.