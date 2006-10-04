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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۳

با تاكيد بر ضرورت حل صلح آميز آن صورت گرفت؛

رايزني نخست وزيران انگليس و اسپانيا درباره موضوع هسته اي ايران

نخست وزيران انگليس و اسپانيا در ديدار و گفتگو با يكديگر بر لزوم تسريع در حل موضوع هسته اي ايران از راه ديپلماتيك تاكيد كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"توني بلر" و " خوزه رودريگرز زاپاترو" درديدار شب گذشته خود در مادريد علاوه بر گفتگو درباره تعميق مناسبات دوجانبه درمورد مسائل بين المللي از جمله فعاليتهاي هسته اي ايران نيز به بحث و تبادل نظر پرداختند .

نخست وزيران انگليس و اسپانيا پس از اين ديدار كه پشت درهاي بسته انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران خاطر نشان كردند : موضوع هسته اي ايران بايد به بهترين شكل و از راه صلح آميز حل و فصل شود .

اين در حالي است كه نخست وزير انگليس از ارائه هرگونه بيشتر در اين زمينه خودداري كرد .

" زاپاترو" و "بلر" در بخش ديگري از اين گفتگو خواستار تسريع در بازسازي افغانستان شدند .

اين نخستين سفر توني بلر به اسپانيا پس از قدرت گرفتن سوسياليستها در اين كشور در سال 2004 ميلادي است .

 از سوي ديگر بلر در آستانه پايان دوره فعاليت خود بوده و انتظار مي رود اين آخرين سفر وي به مادريد باشد .

کد مطلب 389373

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