به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز چهارشنبه دنبال میشود و تیمهای حاضر در گروههای دوگانه در هفته دهم این مسابقات که حکم اولین هفته از دور برگشت این پیکارها را دارد به میدان میروند.
پس از تعطیلی ۳ هفتهای لیگ دسته اول فوتسال، تنور این مسابقات از روز گذشته بار دیگر داغ شد و در سایر مسابقات هفته اول دور برگشت چند بازی مهم برگزار میشود که یکی از آنها در قم و در سالن شهید حیدریان به انجام میرسد.
تیم فوتسال آتلیه طهران که نماینده قم در گروه یک این مسابقات به شمار میرود امروز نهمین بازی این فصل خود را در سالن شهید حیدریان قم برابر تیم فوتسال منصف قائم شهر برگزار میکند و به دنبال یک پیروزی دیگر است.
آتلیه طهران در حالی از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه در خانه خود برابر تیم فوتسال منصف قائم شهر قرار میگیرد که با توجه به نتایج کسب شده در نیم فصل اول به دنبال کسب پیروزی است تا موقعیت خود در بالای جدول را حفظ کند و رتبه خود را ارتقا بخشد.
شاگردان سید وحید غیاثی در نیم فصل دوم بازیکنان جدیدی جذب کردهاند و با قوای بیشتری به مصاف حریفان میروند و میخواهند با کسب عنوان اول یا دوم گروه به مرحله نهایی صعود کرده و شانس خود را برای لیگ برتری شدن امتحان کنند.
روند پیروزیهای پیاپی تیم آتلیه طهران قم در خانه سبب شده سالن شهید حیدریان به سالنی مخوف برای همه تیمهای میهمان تبدیل شود و آتلیه که تاکنون در هیچ مسابقه خانگی به تیمی امتیاز نداده میخواهد این رکورد را حفظ کند.
آتلیه طهران از ۸ بازی صاحب ۱۳ امتیاز است و در رده سوم جدول قرار دارد در حالی که تیمهای مقاومت قرچک و شاهد شیراز تیمهای اول و دوک جدول هستند و تیم منصف قائم شهر نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
این در شرایطی است که آتلیه طهران علاوه بر پیروزی خانگی بر بهراد اردبیل و فردوسی مشهد، در ۲ بازی خانگی برابر تیمهای پاس قوامین تهران و مبل کریمی البرز به برتری رسیده و در یک بازی خارج از خانه در مازندران برابر منصف قائم شهر به تساوی رسید اما در مسابقه برابر مقاومت قرچک، استقلال نوین ماهشهر و شاهد شیراز در خانه حریف شکست خورد.
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