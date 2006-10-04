پيشنهاد هسته اي جديد ايران، ايده اي قديمي است / آمريكا از پيشنهاد روسيه حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كاندوليزا رايس روزگذشته در مصر اظهارداشت :"من اميدوارم كه همچنان جا براي حل موضوع هسته اي ايران وجود داشته باشد" .

وي كه پايان هفته در نشست وزراي خارجه اعضاي دائم شوراي امنيت و آلمان موسوم به گروه شش شركت خواهد كرد تا مذاكرات سولانا و لاريجاني را ارزيابي كند ، ادعا كرد:"براي جامعه بين المللي زمان زيادي باقي نمانده است، زيرا به زودي اعتبارش برحسب اجراي راه حلهايش (درباره موضوع هسته اي ايران ) به زيرسوال خواهد رفت ".



رايس گفت :"من مي دانم اعضاي گروه 6 متعهد به منطق قطعنامه 1696 هستند يا اينكه نظرموافقي درباره آن نخواهند داشت ".



وزير امور خارجه آمريكا در پاسخ به سوالي درباره آخرين پيشنهادهسته اي ايران مبني براينكه فرانسه بايد يك كنسرسيوم توليد اورانيوم غني شده در خاك ايران كه نظارت بر فعاليتهاي هسته اي ايران را ميسر مي كند، ايجاد كند، "آن را يك ايده قديمي خواند و رد كرد ".

وي دراين باره خاطرنشان كرد :"ايده ايجاد يك كنسرسيوم درواقع يك ايده قديمي است. اين ايده براي مدتي تجربه شد و ايرانيها قبلا نيز آن را مطرح كردند . يك ايده كنسرسيوم وجود دارد كه آمريكا از آن حمايت مي كند وآن پيشنهاد روسيه مبني برايجاد يك كنسرسيوم مشترك در خاك خود براي انجام فعاليتهاي بازفرآوري و غني سازي ايران است ".



كاندوليزارايس در ادامه بيان داشت:"من نگرانم كه اين پيشنهاد ممكن است در عوض ، يك تكنيك تاخير و طفره باشد، زيرا ما نمي خواهيم بارديگراين موضع اساسي را كه ايران بايد غني سازي و باز فرآوري را براي آغاز مذاكرات از سر بگيرد ، بارديگر مطرح كنيم ".



آمريكا به مذاكره كنندگان اروپايي هشدارداده است كه تا پايان هفته فرصت دارند ايران رابراي تعليق برنامه غني سازي اورانيوم متقاعد كنند و درغير اين صورت ، بايد به دنبال اعمال تحريمها عليه ايران در صورت سرپيچي تهران باشند .



نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا روزگذشته در گفتگو با روزنامه واشنگتن تايمز اظهارداشت :"دور نهايي مذاكرات لاريجاني و سولانا كه براي هفته جاري برنامه ريزي شده است ،بايد همه چيز را روشن كند ".



وي درباره اين گفتگو پيش بيني كرد كه ممكن است پاسخ ايران به درخواستهاي غرب منفي باشد .