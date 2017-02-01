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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۳

اکبرنژاد ۱۰ آزادکار جوان را به اردوی آماده سازی فراخواند

اکبرنژاد ۱۰ آزادکار جوان را به اردوی آماده سازی فراخواند

اردوی تیم کشتی آزاد جوانان از روز ۱۵ بهمن ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی اکبرنژاد سرمربی آزادکاران جوان اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت را به شرح زیر اعلام کرد:

۵۰ کیلوگرم: علی فاتحی (تهران)

۵۵ کیلوگرم: عرفان آئینی (تهران) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۶۶ کیلوگرم: فرهاد نوری (تهران)

۷۴ کیلوگرم: احمد بذری (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: آرش نیرآبادی (گلستان)

۹۶ کیلوگرم: دانیال شریعتی (همدان)

۱۲۰ کیلوگرم: نیما باستانی (تهران) نعیم حسن زاده (مازندران)

مربی: مهدی قاسمی جو

سرپرست: پرویز عالی

کد مطلب 3893764

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