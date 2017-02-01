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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۵

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان،

صادرات ۲۱ میلیون و ۱۵۷ هزار دلاری انواع محصولات کشاورزی از زنجان

صادرات ۲۱ میلیون و ۱۵۷ هزار دلاری انواع محصولات کشاورزی از زنجان

زنجان-مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از صادرات ۲۱ میلیون و ۱۵۷ هزار دلاری انواع محصولات کشاورزی از استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۳۵ هزار و ۴۲۷ تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۲۱ میلیون و ۱۵۷ هزار دلار از استان زنجان به کشورهایی از جمله روسیه، عراق، هند، ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، اتریش، بلژیک، هلند، مجارستان، اسلوونی، سنگاپور، آذربایجان و صربستان صادر شده است.

وی ارزش ریالی صادرات محصولات کشاورزی طی ۱۰ ماهه نخست سال از استان زنجان را ۶۹۲ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال عنوان کرد.

جعفری گفت:  گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی، هندوانه، سیر، کشمش، لبنیات، تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه از جمله اقلام صادراتی طی این مدت را شامل می‌شود.

وی تاکید کرد:  محصول سیب زمینی بالاترین میزان صادرات محصولات کشاورزی طی سال جاری در استان زنجان را به خود اختصاص داده است و امسال تاکنون موفق به صادرات بالغ بر ۱۸ هزار و ۳۹۷ تن سیب زمینی به ارزش ۶ میلیون و ۱۸۶ هزار دلار از استان شده ایم.

کد مطلب 3893770

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