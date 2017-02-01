تیم فوتبال صبای قم حریف سپاهان گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور روز پنجشنبه چهاردهم بهمن برگزار میشود و یکی از دیدارها در رشت و با حضور نماینده فوتبال قم برگزار خواهد شد.
تیم فوتبال صبای قم که در لیگ برتر نوجوانان حضور دارد از ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه روز پنجشنبه ۱۴ بهمن در ورزشگاه سردار جنگل رشت به دیدار تیم سپاهان گیلان میرود و به دنبال کسب امتیاز کامل این مسابقه است.
صبا که در بازی رفت در قم برابر این تیم به پیروزی رسید پس از پیروزی پر گل هفته گذشته برابر تیم دخانیات، دیگر نماینده گیلان در این رقابتها به دنبال یک پیروزی دیگر و زنده نگهداشتن امیدهای خود به صعود از مرحله گروهی است.
صبا هفته گذشته در مسابقهای که تحت تأثیر مراسم تقدیر از مقام شهدای آتش نشان در قم برگزار شد توانست در یک بازی بی دردسر و آسان ۵ بر صفر تیم دخانیات گیلان را شکست داده و پیروزی خود در بازی رفت را تکرار کند.
شاگردان محسن یزدی به خوبی میدانند در بازی با سپاهان گیلان با وجود این که در خارج از خانه به میدان میروند محکوم به برد هستند زیرا از دست دادن امتیاز در این بازی، فرصت را برای فاصله گرفتن تیمهای تراکتورسازی تبریز و ملوان انزلی در صدر جدول از صبا، مهیا میکند.
در دور گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور تیمها در گروههای ۷ تیمی تقسیم شدهاند که صبای قم علاوه بر دخانیات گیلان با تیمهای گسترش فولاد تبریز، ملوان انزلی، پور البرز کرج، تراکتورسازی تبریز و سپاهان گیلان همگروه است.
صبا پس از بازی این هفته در رشت، به قم باز میگردد تا خود را مهیای بازی خانگی با ملوان انزلی و نیز دیدار خارج از خانه در تبریز برابر تراکتورسازی تبریز کند که مهمترین مسابقات فصل صبا به شمار میرود.
قم - تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دیداری از لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور در خانه به دیدار سپاهان گیلان میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور روز پنجشنبه چهاردهم بهمن برگزار میشود و یکی از دیدارها در رشت و با حضور نماینده فوتبال قم برگزار خواهد شد.
نظر شما