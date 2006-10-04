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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

منافع كشورها نبايد مانعي براي گفتگوي اديان باشند

سفير سابق الجزاير در قاهره در نشست "گفتگوي تمدنها" در الجزاير گفت: موانع گفتگوي اديان و تمدنها در سايه جهاني شدن، منافع و مصالح كشورهاي بين المللي خواهد بود نه اعتقادات اديان، بنابراين از هم اكنون بايد بسترهاي لازم براي از بين بردن موانع گفتگوي تمدنها، فرهنگها و اديان فراهم شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت(كونا)، شركت كنندگان در نشست "گفتگوي تمدنها" كه در الجزاير برگزار شد، بر ضرورت دوري اديان از درگيري تمدنها و اديان تأكيد كرده و اظهار داشتند: پيروان اديان الهي بايد به آنچه كه در كتب آسماني آمده رجوع كنند و گفتگو و همزيستي مسالمت آميز ميان يكديگر را با دوري از درگيري به دست آورند.

آنها بر واقعيات اديان اشاره كرده و شرط گفتگوهاي سازنده اسلام با مسيحيت را بهره گيري از احاديث و سخنان انبياء الهي برشمردند و با بيان اينكه ارتباط ميان كشورهاي بين المللي جز با گفتگوهاي سازنده  ميان اديان الهي حاصل نمي شود، ياد آور شدند: اگر مسلمانان و يهوديان بتوانند بحران موجود در فلسطين را حل كنند، اين امر آغازي براي گفتگوي يهود و اسلام خواهد بود.

دكتر مصطفي شريف سفير سابق الجزاير در قاهره درباره موانع گفتگوي اديان در سايه جهاني شدن سخنراني كرد و گفت: در آينده آنچه كه مانع گفتگوي اديان مي شود منافع و مصالح امتها است نه اديان وعقايد آنها.

وي خواست منشوري ميان فرهنگها و تمدنهاي مختلف به منظور تسهيل گفتگو صادر شود تا در آن از برخورد و درگيري كه ممكن است در آينده به سبب برخي منافع و يا عدم فهم ديگران حاصل شود، جلوگيري به عمل آورند.

کد مطلب 389378

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