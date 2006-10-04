منافع كشورها نبايد مانعي براي گفتگوي اديان باشند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت(كونا)، شركت كنندگان در نشست "گفتگوي تمدنها" كه در الجزاير برگزار شد، بر ضرورت دوري اديان از درگيري تمدنها و اديان تأكيد كرده و اظهار داشتند: پيروان اديان الهي بايد به آنچه كه در كتب آسماني آمده رجوع كنند و گفتگو و همزيستي مسالمت آميز ميان يكديگر را با دوري از درگيري به دست آورند.

آنها بر واقعيات اديان اشاره كرده و شرط گفتگوهاي سازنده اسلام با مسيحيت را بهره گيري از احاديث و سخنان انبياء الهي برشمردند و با بيان اينكه ارتباط ميان كشورهاي بين المللي جز با گفتگوهاي سازنده ميان اديان الهي حاصل نمي شود، ياد آور شدند: اگر مسلمانان و يهوديان بتوانند بحران موجود در فلسطين را حل كنند، اين امر آغازي براي گفتگوي يهود و اسلام خواهد بود.

دكتر مصطفي شريف سفير سابق الجزاير در قاهره درباره موانع گفتگوي اديان در سايه جهاني شدن سخنراني كرد و گفت: در آينده آنچه كه مانع گفتگوي اديان مي شود منافع و مصالح امتها است نه اديان وعقايد آنها.

وي خواست منشوري ميان فرهنگها و تمدنهاي مختلف به منظور تسهيل گفتگو صادر شود تا در آن از برخورد و درگيري كه ممكن است در آينده به سبب برخي منافع و يا عدم فهم ديگران حاصل شود، جلوگيري به عمل آورند.