افزایش ۲.۵ برابری نقدینگی در ۴ سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمیدرضا حاجی بابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه پیش از انقلاب ۵ برنامه و پس از آن هم ۵ برنامه را دولت به مجلس ارائه کرد و مصوب شد، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام با اقدامات گسترده، سیاست های کلی ۸۰ بندی برنامه ۵ ساله ششم توسعه و همچنین سیاست های کلی ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی را تدوین کرد.

وی گفت: این مجموعه به هم پیوسته هستند که امکان جدا شدن آن ها وجود ندارد.

حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه ۳۳ ماده ای دولت برای برنامه ششم توسعه پس از بررسی ها در کمیسیون تلفیق به ۱۴۴ ماده افزایش یافت؟ افزود: لایحه دولت، لایحه احکام بود نه لایحه برنامه زیرا دولت معتقد بود که نیازی نیست مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه را تصویب کند در حالی که سیاست های کلی برنامه و برنامه های ۵ ساله پیشین مبتنی بر تصویب مجلس بود و قانون اساسی هم مجلس را قانون گذار می داند.

وی درباره بازنشستگی بانوان دارای ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی گفت: این موضوع با رای نمایندگان مجلس تصویب شد هرکس که استخدام دولت می شود ۳۰ تا ۳۵ سال باید کار کند اما وقتی خانمی با ۳۹ سال سن استخدام می شود و کسی که به سن ۵۹ یا ۶۰ سال می رسد کار کردن برایش سخت می شود به ویژه خانم ها بنابراین با یک مشکل مواجه هستیم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: با بحران بیکاری گسترده لیسانس و فوق لیسانس ها روبرو هستیم بنابراین باید اشخاصی که توان کار ندارند بازنشسته شوند تا این ها شاغل شوند.

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی در ۴ سال اخیر دو و نیم برابر شده است، گفت:حجم نقدینگی از ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

سرمایه گذاری ۶۸۰هزار میلیارد تومانی در طول برنامه ششم

حاجی بابایی افزود: طبق برنامه باید به رشد ۸ درصدی برسیم و از این مقدار ۲.۸ درصد را باید از طریق بهره وری و ۵.۲ درصد را از طریق سرمایه گذاری و موارد گوناگون دیگر بدست بیاوریم.

وی گفت: بر اساس لایحه دولت باید در سال ۶۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم که این رقم در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

حاجی بابایی افزود: از این رقم باید تا ۶۵ میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری خارجی ها و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک ها تأمین شود.

وی اضافه کرد: بانک ها باید نقدینگی خود را به سمت تولید ببرد و بانک مرکزی باید تقویت شود تا نظارت کند.

حاجی بابایی با بیان اینکه سیاست های نظارتی در برنامه ششم بسیار بالاست، گفت: قدرتمند ترین مولفه ها از جمله نظارت، پاسخگویی و شفافیت در برنامه ششم وجود دارد و سعی کردیم بخش خصوصی را توانمندتر کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: یکی از ویژگی های برنامه ششم توسعه، تاکید آن بر لزوم تأدیه بدهی های دولت است که اگر آن را بپردازد چرخ اقتصاد کشور به حرکت در می آید.

حاجی بابایی گفت: اگر دولت در پرداخت بدهی هایش از جمله طلب پیمانکاران یا بازنشستگان تأخیر کند باید طلب آن ها را با سودش پرداخت کند.

وی افزود: میزان بدهی دقیق دولت هم مشخص نیست و با وجود نامه نگاری های گوناگون اما هنوز کمیسیون تلفیق مجلس از میزان بدهی دقیق دولت باخبر نیست و هیچ مسئول دولتی هم حاضر نیست میزان بدهی دولت را رسما اعلام کند.

پرداخت معادل ۲۰ درصد حقوق کارگران تامین اجتماعی به خانوارهای بی بضاعت

حاجی بابایی اضافه کرد: یکی از اولویت های ما در برنامه ششم توسعه رسیدگی به آسیب های اجتماعی و توانمندسازی محرومان است.

وی با بیان اینکه اقدامات مهم از جمله هدفمندی یارانه ها در این زمینه انجام شد، ادامه داد: در میزان درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها اختلاف وجود دارد و کمیسیون تلفیق معتقد است این رقم حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است اما دولت آن را رقمی خیلی کمتر می داند که از این رقم بر اساس اعلام دیوان محاسبات ۳۶ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می شود.

حاجی بابایی گفت: دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بر می دارد و برای پرداخت یارانه ها استفاده می کند.

رئیس کمسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: ۲ میلیون خانوار از کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک دریافت می کنند که برای هر خانوار میانگین ماهی ۸۰ هزار تومان و برای خانوار یک نفره ۵۰ هزار تومان و خانواده ۵ نفری از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان پرداخت می شود.

حاجی بابایی اضافه کرد: مصوب کردیم که ۲۰ درصد حقوق کارگران مشمول تأمین اجتماعی به آن ها پرداخت شود.

وی اضافه کرد: باید برای آن ها صد هزار شغل ایجاد شود.

حاجی بابایی درباره ضمانت اجرای برنامه ششم توسعه گفت: این برنامه تنها برنامه توسعه است که اگر دولت آن را اجرا نکند باید پاسخگو باشد و ضامن دیوان محاسباتی دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه های قبلی به درستی اجرای نمی شد، ادامه داد: برنامه های قبلی اگر اجرا نمی شد دولت پاسخگو نبود.

حاجی بابایی تاکید کرد: برنامه ششم توسعه پاسخگو محور است و مجلس بر آن نظارت دارد. و پشتوانه قدرتمند سیاست های کلی را دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: بودجه ها هم باید مطابق با برنامه باشد.