كره شمالي بدليل تهديد و تحريمهاي آمريكا آزمايش هسته اي انجام داد / جنگ لبنان عاملي در تصميم ايران براي رد درخواستهاي سازمان ملل بود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اينديپندنت در اين زمينه نوشت : مشاجره غرب با ايران و كره شمالي بر سر برنامه هسته اي آنها پس از شكست گفتگوها در مورد برنامه هسته اي تهران و تعهد پيونگ يانگ براي انجام اولين آزمايش هسته اي آن تغيير خطرناكي داشته است.

به نوشته اين روزنامه ، پس از اعلام بيانيه كره شمالي ، پيونگ يانگ با پاسخ قاطعانه آمريكا، ژاپن و اروپا رورو شد. كره شمالي اعلام كرد كه به علت تهديد جنگ هسته اي و تحريمهاي آمريكا، يك آزمايش هسته اي را انجام خواهد داد.

همچنين روز گذشته اميدها مبني بر توقف برنامه هسته اي ايران كم رنگ شد، چرا كه يك مقام اروپايي ( خاوير سولانا) به وزراي اروپايي و آمريكا اطلاع داد كه در گفتگو با رئيس تيم مذاكره كننده ايراني( علي لاريجاني) شكست خورده است.

يك مقام انگليسي ادعا كرد : پنج عضو دائم شوراي امنيت ( انگليس، آمريكا، فرانسه، روسيه، و چين) توافق كرده اند تا در مورد تحريمهاي اقتصادي عليه تهران طي هفته آتي و يا به زودي در سازمان ملل بحث و تبادل نظر كنند.اين در حالي است كه روسيه روز گذشته تاكيد كرد كه اين مسئله بايد از طريق مذاكره حل و فصل شود.

اين مقام انگليسي مدعي شد :" در مورد جزئيات اين تحريم ها اختلافاتي وجود دارد، اما همه اين قدرتهاي بزرگ جهان در مورد اقدامهاي الزام آور" افزايشي" توافق دارند. در مرحله اول پيش بيني مي شود كه اين تحريمها صادرات به ايران را كه مي تواند براي برنامه هاي هسته اي و موشكهاي بالستيك آن مورد استقاده قرار گيرد، هدف قرار دهند."

كارشناسان غربي معتقدند كه اگر چه استراتژي ايران و كره شمالي با هم مطابقت ندارد، اما آنها به دقت در حال مشاهده اين مسئله هستند كه اقدامهاي آنها چگونه ادامه خواهد داشت.

اينديپندنت مدعي مي شود: به نظر مي رسد كه جنگ لبنان عاملي براي تصميم ايران در جهت رد درخواستهاي سازمان ملل باشد و تهران احتمال حملات نظامي آمريكا را بعيد مي داند و اين به علت " پيروزي" اعلان شده حزب الله در جنگ لبنان بود.

مشاجره طولاني با هردوكشوردرحال حاضر وارد يك مرحله غيرقابل پيش بيني مي شود. اين ترديد وجود دارد كه ايران چگونه ممكن است به تحريمهاي احتمالي سازمان ملل پاسخ دهد. تهران ممكن است تهديد خود را از طريق استفاده از نفت به عنوان يك سلاح و يا حتي بيرون آمدن از معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ( ان پي تي) انجام دهد، مثل اقدامي كه كره شمالي در سال 2002 انجام داد.

اينديپندنت در پايان ادعاهاي خود به نقل از مقامهاي انگليسي مي افزايد: ايران يك سال تا رسيدن به مهارت در فناوري هسته اي كه مي تواند براي ساخت بمب هسته اي مورد استفاده قرار گيرد، فاصله دارد .

به گزارش مهر، ادعاهاي اينديندنت و مقامهاي انگليسي درحالي است كه برنامه هسته اي ايران برخلاف برنامه هسته اي كره شمالي، تنها با اهداف صلح آميز صورت مي گيرد و بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز هيچ گونه نشانه اي از انحراف ماده هسته اي براي اهداف نظامي نيافته اند.از سوي ديگر آمريكا و انگليس با چشم پوشي از زرادخانه هاي هسته اي رژيم صهيونيستي و همچنين سلاحهاي هسته اي هند مانع اهداف صلح آميز ايران مي شوند.