رعایت عدل و انصاف لازمه قضاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در جمع کارکنان قضایی و اداری دادسرای قزوین گفت: افتخار داریم در نظامی زندگی می کنیم که در سایه ائمه معصومین(ع) بدنبال عدالت و حقوق مردم هستیم و رسیدن به کمال را دنبال می کنیم.

دادستان قزوین با اشاره به اهمیت اجرای قانون اظهارداشت: مجموعه احکام دینی و قوانین وضع شده برای به کمال رسیدن انسانهاست و برای رسیدن به این وضعیت همه باید در مسیر قانون وشرع حرکت کنند.

وی اضافه کرد: دین مقدس انبیاء برای هدایت جامعه الگوهایی به ما نشان داده اند، چنانکه پیامبر گرامی اسلام برای بانوان جامعه حضرت زهرا(س) را که تمام احکام شریعت در وجود نازنین حضرت پیاده شده و مجموعه کاملی از شریعت می باشد و برای مردان نیز امیرالمومنین علی (ع) را نشان داده اند تا در جامعه عدل و قسط برپا شود و مردم جامعه به آن برسند چرا که کمالی را که انسانی خواستار رسیدن به آن است در سایه عدل بدست خواهد آمد.

صادقی نیارکی اظهارداشت: عدالت این است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد و ظلم آن است که هر چیزی غیر از جای خود قرار گرفته باشد و اگر مدیر لایقی یا انسان شایسته ای یا حق در جای خود قرار گیرند عین عدل است و در سایه عدالت مردم از آزادی های مشروعی که خدا به داده بهره مند می شوند و وقتی انسان در انتخاب شغل، راه و کمال خود آزاد باشد موانعی که دیگران برایش ایجاد می کنند در سایه همین عدالت برداشته می شوند و انسانها رشد می کنند.

عضو شورای مسئولان قضایی استان در ادامه به وظیفه خطیر قضات در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز در جامعه بشری می توان گفت قضات برای برپا کردن عدل و قسط مسئولیت پذیرفته اند و می توان گفت قضاوت شغل انبیاست و این مسئولیت خطیر مشکلات فراوانی هم دارد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی به سخن مولای متقیان علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر اشاره کرد و یادآورشد: حضرت در عهدنامه مالک اشتر می فرماید: برای قاضی حقوق تعیین نکن ولی زندگی قاضی را تامین کن تا قاضی بتواند این هدف مقدس را به نحو مطلوبی انجام دهد در صورتیکه در سایر مشاغل حتماً بایستی حقوق تعیین شود و این موضوع نشان می دهد شغل قضاوت قابل ارزیابی نیست.

وی تصریح کرد: چه کمالی بالاتر از اینکه انسانی که حقش تضعیف شده به دست یک قاضی به حقوقش برسد و یا مظلومی که حقش پایمال شده به دست یک قاضی حقش احیاء شود.

دادستان قزوین گفت: استان قزوین بلحاظ اینکه از موقعیت ویژه ای برخوردار است و یکی از قطبهای کشاورزی و صنعتی ایران محسوب می شود باید جرم خیز باشد ولی به لحاظ قانون مداری شهروندان، عملکرد ضابطان قضایی، میانگین وقوع جرائم به حداقل رسیده است.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات دستگاه قضایی ارباب رجوع زیاد است و شاید تعداد نیروی استاندارد مورد نیاز را نداریم و برای نمونه اگر در منطقه ای ۱۰۰۰ نفر زندگی کنند نیاز به ۱ قاضی دارند چرا که این افراد مسائل حقوقی، سرپرستی، دعاوی حقوقی و کیفری دارند.

دادستان قزوین گفت:کمبودکادر قضایی از جمله مشکلاتی است که موجب شده فرصت کافی برای آموزش تئوری و عملی قضات نباشد و در کنار آن تجربه کم، جوان بودن نیروها و مسائل مالی و معیشتی از دغدغه های جدی دستگاه قضایی است.

صادق نیارکی یادآورشد: با همه مشکلات و مسئولیت سنگین شغل قضاوت ارزش کار دردستگاه قضایی خیلی بالاست و اگر بین دو نفر اقامه عدل شود و مظلومی دلخوش بیرون رود، قابل قیاس با دنیایی از مادیات نیست و آنقدر ارزش معنوی کار قضاوت بالاست که همه این مشکلات قابل تحمل خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز ما در پشت میز قضاوت نشسته ایم و حاکم هستیم و در مقابل ما طرفین دعوی قرار دارند اما باید به فکر آخرت باشیم و بدانیم حاکم اصلی خداست و اعمال و رفتار ما در نزد پروردگار ثبت می شود و اگر مطابق قانون اسلام حرکت کنیم حجت داریم ولی اگر برخلاف این عمل کنیم و حق کسی ضایع شود دیگر حجت ندایم و در روز قیامت نمی توانیم جوابگو باشیم.

صادقی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: هنگامیکه در پشت میز قضاوت نشسته اید دو چیز را فراموش نکنید خدا را در بالای سر و قانون را در مقابل بدانید.

دادستان قزوین در پایان به سوالات قضات در رابطه با مشکلات قضایی و رفاهی پاسخ داد.