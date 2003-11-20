فلمينگ: اعضاي شوراي حكام ديدگاه مثبتي نسبت به فعاليتهاي هسته اي ايران دارند



عكس - آرشيو

مليسا فلمينگ درمحل نشست شوراي حكام به خبرنگارمهرگفت : به نظرنمي رسد درنشست امروزكارهاي نهايي درباره بررسي فعاليتهاي هسته اي ايران انجام شود هرچند مبحث ايران درنشست امروزطرح خواهد شد اما در كنارآن همزمان ساير مذاكرات ما با ايران ادامه خواهد يافت.وي افزود: اروپا وآمريكا هم اكنون درمورد پيش نويس قطعنامه اي كه قرار است درشورا مطرح شود گفتگو مي كنند و آمريكا تلاش دارد با گنجاندن نقطه نظرات خود دربيانيه پيشنهادي اروپا، ايران را به عنوان متخلف معرفي كند. وي درادامه همكاريهاي ايران در ماههاي اخير را بسيار مثبت خواند وگفت: به نظرمي رسد كه ايران همه اطلاعاتش را در اختيار آژانس اتمي گذاشته است و ما اميدواريم كه اين طورباشد.سخنگوي آژانس اتمي تاكيد كرد: درگزارش اخيرالبرادعي به همكاريهاي مثبت ايران كاملا اشاره وازايران خواسته شده است كه هرچه زود تر نسبت به امضاي پروتكل الحاقي وهمچنين توقف غني سازي اورانيوم اقدام كند.فلمينگ گفت: گزارش البرادعي داراي نكات و مشخصه هايي است وصحبتهاي آقاي البرادعي درابتداي نشست دقيقا مربوط به همكاريهاي بسيارمثبت اخيرايران مي باشد.وي افزود: به علت همين نكات مثبت، اروپاييها درصدد به دست گرفتن ابتكارعمل درخصوص قطعنامه شوراي حكام هستند.فلمينگ تاكيد كرد: اين موضوع بسيار مهم كه ايران قبل ازاين نشست گزارش كامل و مفيدي ازكليه فعاليتهاي خود ارائه داده است تاثيربسيارمثبتي برديدگاه اعضاي شوراي حكام درباره فعاليتهاي هسته اي ايران داشته است.