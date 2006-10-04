نقش منفي "هشدار بورن" به بازيگر مكزيكي رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، هنرپيشه فيلم "خاطرات موتورسيكلت" موافقت كرد در فيلم "هشدار بورن" نقش مقابل مت ديمون را بازي كند. اين اثر كه دنباله اي بر فيلم هاي موفق "هويت بورن" و "برتري بورن" است، اين هفته در لوكيشن هاي تنگير كليد مي خورد.



گيل گارسيا برنال كه واپسين بار در فيلم "بابل" به نقش آفريني پرداخت، در "هشدار بورن" نقش آدم كشي را بازي مي كند كه درصدد قتل بورن، قهرمان جاسوس فيلم برمي آيد. ديويد استراترن، جون الن و جوليا استايلز از ديگر بازيگراني هستند كه در اين فيلم به نقش آفريني مي پردازند. فيلمبرداري "هشدار بورن" در مراكش آغاز مي شود و در مادريد، پاريس، نيويورك، لندن و ريگا ادامه مي يابد.



فيلم هاي "هويت بورن" و "برتري بورن" روي هم رفته بيش از 500 ميليون دلار از گيشه به دست آوردند. اين در حالي است كه فروش آنها در شبكه دي وي دي نيز سود بسياري را براي شركت فيلمسازي يونيورسال به ارمغان آورد.