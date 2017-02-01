دفاع مقدس نباید دستخوش تحریف و فراموشی شود

نفیسه السادات حسینی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس گنجینه بزرگی است که جوانان می توانند با درک وتعمق در آن، توشه ارزشمندی برای خود جمع آوری کنند، به تلاش بی وقفه و دشمنان در ایجاد انحراف در میان نسل جوان و تهاجم فرهنگی اشاره کرد و افزود: راهیان نور می تواند با انتقال ارزش های انقلاب به نسل جدید، نقشه دشمن را به هم بریزد و توطئه های آنان را نقش بر آب کند.

وی خدایی بودن و توکل بر خدا را رمز پیروزی رزمندگان غیور هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: رزمندگان غیور ایران اسلامی با دستان خالی اما قلبی مملو از توکل بر خداوند توانسته در مقابل دنیا بایستد و با نیروی ایمان قوی و اخلاص پیروز میدان باشند، امروز هم جوانان با تاسی به همان ارزش ها و باورها می توانند پایمردی خود را به جهان ثابت کنند.

مدیریت خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران جوانان را به مطالعه کتاب های دفاع مقدس تشویق کرد و افزود: شهدا کار بزرگی انجام دادند و این کار بزرگ باید تبیین گردد، چرا که هیچ فکر واندیشه ی متقنی، توفیق رواج و اعتقاد عمومی را پیدا نخواهد کرد مگر آنکه تبیین گردد و در این راستا مطالعه کتاب های ارزشمند دفاع مقدس بسیار راهگشا است.

وی در ادامه بر تلاش همگانی در راستای زنده نگه داشتن این تجربه گران سنگ اشاره کرد و گفت: هشت سال دفاع مقدس تجربه گران سنگینی است که نباید دستخوش فراموشی و تحریف شود.

حسینی به ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای زیارت با معرفت جوانان در اردوی راهیان نور اشاره کرد و افزود: همگان باید تلاش کنند این حرکت بزرگ فرهنگی بتواند زمینه و بستر لازم را برای تقویت ایمان انقلابی جوانان فراهم کند.

مدیریت خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران تصریح کرد: ایمان انقلابی در عمق روح و جان جوانان اثر می کند چون جوان انقلابی امروز ایران ادامه دهنده راه همان شهدایی است که استقلال، شرف و عظمت کشور مدیون خون آنان است.