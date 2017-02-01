رشد ۲۸۶ درصدی صادرات ظروف ملامین وگوجه فرنگی ازگمرکات کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از رشد صادرات ظروف ملامین و گوجه فرنگی از طریق گمرکات استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: در ۱۰ماهه سال جاری ۲۹ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۴۳۷ دلار ظروف ملامین به وزن ۱۰ هزارو ۴۱۰ تن از گمرکات استان کرمانشاه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۲۸۶ درصد و از حیث وزن ۳۱۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: در این مدت نیز ۵۳ میلیون و ۸۱۵ هزارو ۴۵۰ دلار گوجه فرنگی به وزن ۲۵۴ هزارو ۳۸۴ تن از گمرکات استان کرمانشاه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۶۴ درصد و از حیث وزن نیز ۱۵۲ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: در۱۰ماهه سال جاری یک میلیارد ۵۴۴ میلیون و ۵۹۳ هزارو ۳۸۶ دلار کالا به وزن چهار میلیون و ۷۶۱ هزارو ۱۹۱ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.

حیدری افزود: ۷۸۳ میلیون و ۱۶۰ هزارو ۲۰ دلار با وزن سه میلیون و ۴۶ هزارو ۴۶۲ تن از کالاهای فوق درگمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه و بازارچه های مرزی پرویزخان، شوشمی و شیخ صله اظهار و صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: سایر گمرکات نیز در این مدت ۷۶۱ میلیون و ۴۳۳ هزارو ۳۶۶ دلار کالا را با وزن یک میلیون و ۷۳۷ هزارو ۵۳۶ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند.

مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی، سیمان، حیوانات زنده از نوع گوسفند، کود اوره، ظروف ملامین و رب گوجه فرنگی عنوان کرد و افزود: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در ۱۰ ماهه سال ۹۵ در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به۳۴ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.