سير نزولي قيمت مرغ آغاز شد

نظام الدين سجادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به آغاز سير نزولي قيمت مرغ در بازار و درهفته اول ماه مبارك رمضان گفت: قيمت مرغ در هفته اول ماه رمضان و طي دو روز گذشته روند كاهشي آغاز كرده و اين درحالي است كه در سال هاي گذشته قيمت مرغ درهفته اول ماه رمضان افزايش ، ‌در هفته دوم ماه ثابت و از هفته سوم كاهش مي يافت .

وي با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت مرغ ربطي به ميزان توليد اين محصول ندارد ،‌ گفت:‌ توليد مرغ در سال جاري نه تنها كاهش نداشته بلكه در شش ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد نيز افزايش داشته و همچنين ميزان توليد از برنامه چهارم نيزبيشتر بوده است .

سجادي افزايش قيمت مرغ در هفته هاي اخير را به دليل آغاز ماه مبارك رمضان و در نتيجه افزايش ميزان تقاضا براي اين محصول دانست و گفت:‌ عملكرد شركت پشتيباني امور دام در مورد خريد و ذخيره سازي مرغ و تزريق آن در زمان مورد نياز موجب كاهش قيمت اين محصول در هفته اول ماه رمضان شده است .

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي در مورد ميزان بالاي مرغ ذخيره شده و گستردگي توزيع آن در استان هاي كشور تاكيد كرد: شركت پشتيباني امور دام در سطح گسترده اي اقدام به توزيغ مرغ هاي منجمد كرده است به طوريكه حتي مردم دورافتاده ترين روستاها نيز توانسته اند مرغ هاي توزيعي توسط اين شركت را خريداري كنند.

به گفته وي، روند سير نزولي قيمت مرغ طي روزهاي اخير تا حدي بوده كه حتي موجب نگراني براي ادامه اين كاهش قيمت و متضررشدن توليد كنندگان شده است .

سجادي با اشاره به توزيع گوشت قرمز از سوي شركت پشتيباني امور دام ،‌گفت:‌ از نظر توليد گوشت قرمز نيز مشكلي وجود ندارد.