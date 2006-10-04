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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بهزيستي وظيفه اي در قبال تحت پوشش قرار دادن اتباع خارجي ندارد

بهزيستي وظيفه اي در قبال تحت پوشش قرار دادن اتباع خارجي ندارد

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: بهزيستي بر اساس قانون نمي تواند اتباع خارجي را تحت پوشش قرار دهد و وظيفه اي نيز در اين زمينه ندارد.

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در حال حاضر بيش از 2 ميليون نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند كه اين تعداد شامل 500 هزار معلول ، 147 هزار زن سرپرست خانوار ، 17 هزار كودك بي سرپرست و بد سرپرست و... مي شود.

وي خاطر نشان كرد: تمامي افراد تحت پوشش در استان هاي مختلف زندگي مي كنند و ايراني هستند و هيچ يك از مددجويان تحت پوشش اتباع خارجي نيستند.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در مورد بيمه زنان خانه دار نيز تاكيد كرد: پس از بررسي هاي به عمل آمده و انجام كار كارشناسي ، قرار شد بيمه زنان خانه دار به سازمان هاي بيمه گر واگذار شود و چند سازمان بيمه در اين خصوص پيش قدم شدند و سرانجام بيمه البرز انتخاب شد.

خباز گفت: البته هم اكنون تحقيقات لازم در مورد بيمه زنان خانه دار در حال انجام است و زمان دقيق اجرايي شدن و شروع مجدد بيمه زنان خانه دار توسط اين سازمان بيمه گر مشخص نيست.

کد مطلب 389388

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