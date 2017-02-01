دانشجویان حافظ آرمان های انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نوری صبح چهارشنبه در جمع دانشجویان بسیجی ساری دانشجویان را حافظ آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: دانشجویان مؤمن و انقلابی هرگز این میراث گرانبها را که برای آن سختیکشیدهاند و خون دادهاند فراموش نمیکنند و امروز نیز شاهد آن هستیم که سربازان جبهه مقاومت انقلاب اسلامی دانشجویان هستند.
نوری با تبریک فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی تفکری جدید ر آ در شیوههای سیاست و حکومت دنیا به وجود آورد بهگونهای که میتوان این موج بیداری اسلامی را حرکتی برای دادخواهی مستضعفان جهان دانست.
وی انقلاب اسلامی را طلیعه نور دانست و گفت: انقلاب اسلامی همچون نور در تاریکی زمانبر دل زخمی و رنجور مردم ستم دیده ایران تابیده شد و آنها را در مقابل حکومت طاغوت برآشفت.
وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی امید را در بین آزادی خواهان دنیا به وجود آورد، اظهار کرد: مردم دنیا با ظهور انقلاب اسلامی امیدوار شدند که میتوانند حکومتی مردمی با معیارهای دینی داشته باشند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای مازندران تصریح کرد: دانشجویان نقش مهمی در بروز بیداری و امتداد مبارزاتی جهت تحقق انقلاب اسلامی داشتند بهگونهای که امام راحل عنوان کردند دانشگاه مبدأ همه تحولات است.
نوری خاطرنشان کرد: فعالیت مستمر دانشجویان در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی پس از سال ۵۷ نیز ادامه داشت و آنها با عنوان دانشجویان پیرو خط امام اقدام به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا کردند که امام راحل آن را انقلاب دوم نامید، این نشان از جایگاه ویژه دانشجویان در مبارزات انقلابی دارد.
وی دانشجویان را حافظ آرمانهای انقلاب دانست و تأکید کرد: دانشجویان مؤمن و انقلابی هرگز این میراث گرانبها را که برای آن سختیکشیدهاند و خون دادهاند فراموش نمیکنند و امروز نیز شاهد آن هستیم که سربازان جبهه مقاومت انقلاب اسلامی را دانشجویان تشکیل دادهاند.
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