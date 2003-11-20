تاكيد بر نقش بنيادين آموزش و پرورش در فرآيند توسعه كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين نشست خاتمي ضمن تاكيد بر نقش بنيادين و كليدي آموزش و پرورش در فرآيند توسعه كشور و ضرورت توجه بيشتر به ارتقاي كيفيت آن از زحمات و خدمات معلمان و دست اندركاران آموزش و پرورش تقدير و تشكركرد.

همچنين دراين جلسه پس از توضيحات وزير آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تدوين چشم اندازهاي آموزش وپرورش در برنامه چهارم و ضرورت مشاركت ساير دستگاه ها در كيفيت بخشي به فرآيند تعليم و تربيت، گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه وضعيت موجود آموزش و پرورش، چالشها ، تهديدها و فرصتهاي آن ارائه گرديد.

عوامل دروني و بيروني موثر بر كيفيت آموزش و پرورش و موانع و محدوديتهاي آن از ديگر مواردي بود كه در اين نشست مورد بجث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنين در اين جلسه مقرر شد با عنايت به چشم انداز 20 ساله كشور كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيد ه است، چشم اندازهاي بخش آموزش و پرورش با تاكيد بر سند ملي آموزش و پرورش تنظيم و به شوراي عالي و ساير مراجع ذي ربط ارائه گردد.

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