به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان با برگزاری سه دیدار در شهرهای تهران، لارستان و قم، جمعه ۱۵ بهمن‌ماه دنبال می‌شود. در مهمترین دیدار این هفته تیم تاسیسات دریایی تهران مدافع عنوان قهرمانی، میزبان تیم ذوب آهن اصفهان است. تیم ذوب آهن اصفهان امیدوار به کسب پیروزی خارج از خانه است چرا که برتری در این مسابقه می تواند شانس این تیم را در ادامه لیگ برای صعود به رده دوم جدول افزایش دهد.

اما در دیگر دیدار این هفته، تیم شهید چمران لارستان صدرنشین لیگ میزبان تیم شهرداری بم است. هرگونه لغزش در این هفته‌های پایانی می تواند جایگاه صدرنشین را به خطر بیندازد.

در آخرین دیدار این هفته، تیم هدف پویان جوان قم نیز میزبان دیگر نماینده اصفهان است. شاگردان احمدی نیا در این هفته برابر تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بازی خواهند کرد. تیم هیئت البرز که تیم قعرنشین لیگ است در این هفته قرعه استراحت دارد.

برنامه بازی‌ها به این ترتیب است:

* شهید چمران لارستان- شهرداری بم

* تاسیسات دریایی تهران- ذوب‌آهن اصفهان

* هدف پویان جوان قم- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

تا این هفته از رقابت‌های لیگ برتر تیم شهید چمران لارستان با ۱۸ امتیاز صدر نشین است. تاسیسات دریایی تهران با ۱۶ امتیاز و ذوب آهن اصفهان با ۱۴ امتیاز دوم و سوم هستند.