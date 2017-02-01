رونمایی از ماهواره های پیام امیرکبیر، ناهید ١ و سامان ١

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری صبح امروز در مراسم روز فناوری فضایی از ماهواره های ناهید ١ ، پیام امیرکبیر و سامانه انتقال مداری سامان ١ رونمایی کرد. وی همچنین از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران که در حاشیه مراسم روز ملی فناوری فضایی در سالن اجلاس سران برپا شده است، بازدید و با توضیح مدیران و متخصصان حوزه فناوری فضایی کشور در جریان آخرین دستاوردها و پیشرفت ها در این بخش قرار گرفت.

ماهواره ناهید ١

ماهواره ناهید ١ اولین ماهواره مخابراتی در کشور است که در پژوهشکده سامانه های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شده است.

ماموریت این ماهواره مخابراتی در راستای دست یابی به فناوری طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ، مطرح و در یک ماهواره پیاده سازی شده و فناوری به کار گرفته شده در آن، پایه اصلی فناوری های مورد نیاز ماهواره های عملیاتی کشور است.

باز کردن صفحات خورشیدی در مدار، ارتباط در باند مخابراتی KU در مدار، تصویربرداری و تخمین نرخ باز شدن صفحات خورشیدی از جمله ماموریت های ماهواره مخابراتی ناهید ١ است.

همچنین فراهم کردن تجهیزات آزمون مکانیزم های فضایی ، تجهیزات مخابراتی فرکانس بالا و طراحی بخش های آن، تعیین و کنترل وضعیت سه محوره، ارتباط مخابراتی دائم در باند S، تصویربرداری ضمن عملیات و تخمین نرخ باز شدن صفحات خورشیدی به کمک آن نیز از اهداف ثانویه طراحی و ساخت این ماهواره است.

ماهواره پیام امیر کبیر

ماهواره پیام امیرکبیر که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و ساخته شده است، دارای ماموریت تصویربرداری پایشی با دقت بهتر از ٤٠ متر در طیف های رنگی و پانکروماتیک و ذخیره و ارسال پیغام های کاربران و سنجش تشعشعات فضایی است که با پرتابگر بومی پرتاب خواهد شد.

فناوری های متعددی در این پروژه بومی شده و به سطح بلوغ نهایی برای استفاده در صنعت فضایی رسیده است.

سامانه انتقال مداری (سامان١ )

سامانه انتقال مداری (سامان١) که در پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده است، برای انتقال ماهواره ها از مدارهای پایینی زمین به مدارهای بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزاء این سامانه شامل سیستم ناوبری و کنترل کامل و مستقل یک سیستم پیشرانش کامل (با بازدهی بالا برای کاهش وزن)، سیستم توان و سخت افزار و کامپیوتر پرواز است.

با توجه به رها شدن سیستم انتقال مداری و ماهواره در مدار پارک توسط حامل، سیستم انتقال مداری وظیفه پایدارسازی، دفع اغتشاشات بعد از رهاسازی و در نهایت تزریق دقیق ماهواره در مدار را دارا است.

ماموریت اولین سامانه انتقال مداری، انتقال یک ماهواره ١٠٠ کیلوگرمی از مدار پارک با ارتفاع ٤٠٠ کیلومتری به یک مدار بیضوی با ارتفاع اوج ٧٠٠ کیلومتر و حضیض ٤٠٠ کیلومتری تعیین شده است.