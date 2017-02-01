جزئیات خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری چک برای ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پراگ، مسعود خوانساری در ادامه برنامه‌های خود در جمهوری چک، با معاون کشورهای غیراروپایی وزیر امور خارجه جمهوری چک دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، مسعود خوانساری و مارتین تلاپا با تاکید بر توسعه همکاری‌های دوجانبه، از اقدامات تازه خود سخن گفتند که بر این اساس، معاون وزیر خارجه چک، از ایجاد یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از فعالان اقتصادی کشورش که با ایران وارد همکاری می‌شوند، خبر داد.

رئیس اتاق تهران با بیان این که جمهوری چک، در زمینه صنعت و فناوری بسیار قوی است و حضورش در صنعت ایران نیز سابقه زیادی دارد، گفت: زمانی که هنوز جمهوری چک به عنوان کشوری جدا و مستقل شناخته نشده بود، صنایع زیادی توسط فعالان اقتصادی و صنعتی چک تاسیس شد. تاجران این کشور هم در صنایع نساجی در دنیا جزو مبتکران هستند.

به گفته وی، خوشبختانه هم طرف ایرانی و هم طرف چک خواستار بهبود روابط تجاری و سیاسی با یکدیگر هستند و هم‌اکنون ارتقای روابط دیپلماتیک با تغییر کاردار به سفیر و افزایش سطح مراودات تجاری بین دو کشور، در دست بررسی و اجرا است.

خوانساری افزود: در حال حاضر، بستر خوبی در ایران فراهم شده است و اقتصاد ایران برای رشد و توسعه خود، ظرفیت سرمایه‌گذاری بالایی دارد که برابر برآوردها، سالانه ۵۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران احساس می‌شود؛ در این میان، جمهوری چک می‌تواند شریک تجاری خوبی برای ایران باشد، خوشبختانه بدهی مختصری هم که در حوزه صنعت بیمه از طرف ایران به چک وجود داشت، پرداخت شده است و بانک‌ها نیز به صورت جزیی، مراودات پولی خود را آغاز کرده‌اند. کمتر کشوری را پیدا می‌کنید که مانند ایران، تا این اندازه بدهی اندکی داشته باشد و البته در پرداخت بدهی‌های خارجی مانند کشور ما، خوش‌سابقه باشد.

مسعود خوانساری از دولت چک خواست محافظه‌کاری بیش از اندازه را کنار بگذارد و با اقدامات خود، اعتماد و اطمینان بیشتری در مجموعه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی چک ایجاد کند تا هرچه سریع‌تر شاهد جهش در همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور باشیم.

ایجاد خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از همکاری با ایران

در ادامه این نشست، مارتین پلاتا با تأکید بر روابط سیاسی و حمایت مالی به‌عنوان دو مساله مهم گفت: جمهوری اسلامی ایران، بدهی‌اش را به جمهوری چک پرداخت کرده است. هرچند میزان این بدهی زیاد نبوده؛ اما پرداخت آن گام بزرگی در تقویت روابط طرفین است و از سفارت ایران به‌منظور پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این بدهی، تشکر می‌کنیم.

معاون وزیر امور خارجه چک گفت: پیشرفت اقتصادی باید هماهنگ با ارتقای روابط سیاسی انجام شود؛ این در شرایطی است که ایران نقش مهمی در مورد صلح در خاورمیانه دارد؛ بنابراین جمهوری چک از هر نوع تلاش ایران برای مذاکرات صلح و تمام کردن جنگ در منطقه خاورمیانه حمایت می‌کند.

پلاتا با اشاره به محدودیت‌های تاجران در زمینه حمایت مالی ادامه داد: بانک‌ها در جمهوری چک، قادر به همکاری با تجار ایرانی هستند؛ اما مسائل مربوط به آمریکا به‌عنوان یک مانع برای برقراری ارتباطات بانکی مطرح است. امیدوارم همان‌طور که آمریکا علاقه‌مند به فروش بوئینگ به ایران است، در زمینه حمایت‌ مالی هم اقداماتی را به‌منظور تسهیل روابط تجاری ایران انجام دهد.

پلاتا با اشاره به اینکه یکی از زمینه‌های موردعلاقه چک‌ برای همکاری با ایران مواد غذایی است گفت: در زمینه فناوری مربوط به محیط‌زیست، مدیریت فاضلاب و انرژی‌های تجدیدپذیر و استخراج از معادن، علاقه‌مند به همکاری با ایران هستیم. می‌توانیم در زمینه زیرساخت‌های مرتبط به صنایع هوایی هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنیم. موافقت‌نامه‌هایی بین دو کشور در این زمینه توسط روابط اقتصادی، گردشگری و آموزشی امضاء شده است که به ارتقای همکاری‌ها دوجانبه کمک می‌کند.

مارتین پلاتا در زمینه همکاری‌های مالی دو کشور گفت: تأمین خطوط اعتباری از طرف بانک صادرات چک انجام می‌شود و در شرایط فعلی خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری برقرار می‌شود. چک نقش مهمی در کشور سازمان‌های همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD ایفا می‌کند و از نظر رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری در این سازمان، از جایگاه خوبی برخوردار است.

پلاتا گفت: درگذشته تمام گفت‌وگوها را با صحبت از چین به پایان می‌بردیم؛ اما امروز با ترامپ گفت‌وگو را تمام می‌کنیم. جمهوری چک با اقداماتی مثل محدودیت مهاجرت بر اساس دین و کشور متبوع مخالف است و واکنش‌هایی را علیه این اقدامات در خود آمریکا هم مشاهده می‌کنید؛ چراکه به نظر می‌رسد این اقدامات، منجر به شکل‌گیری اتحاد کشورهای اسلامی علیه آمریکا می‌شود و این مساله به ضرر این کشور تمام خواهد شد.

پلاتا ادامه داد: جمهوری چک می‌تواند علاوه بر حمایت از تجار ایرانی از طریق کنفدراسیون صنایع و اتاق بازرگانی، از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت کند. روابط اقتصادی ایران و چک در مسیر امیدوارکننده ای است و تمایل داریم این روابط را تقویت کنیم.

آمریکا مساله همه کشورهای جهان است

پس از سخنان معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک، مسعود خوانساری نیز به مسایل جهانی نیز گریزی زد و با ابراز امیدواری نسبت به توسعه روابط اقتصادی ایران و اروپا، روی کار آمدن دولت جدید آمریکا را مایه نگرانی همه کشورهای جهان دانست و گفت: ممکن است برخی نگران بازگشت تحریم‌های آمریکا باشند؛ اما مساله نگرانی در حال حاضر تغییر شکل داده و تقریبا تمام دنیا از جمله اروپا و آسیای شرقی نگران سیاست‌های دولت جدید آمریکا هستند؛ اکنون آمریکا مساله ایران نیست؛ بلکه مساله همه کشورهای جهان است.

خوانساری در پایان سخنان خود از تعداد زیاد هیات‌های خارجی که در یک سال گذشته به ایران آمده‌اند سخن گفت و افزود: برخی کشورها امور را سریع‌تر پیش برده و برخی پروژه‌های مشترک را کلید زده یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اتریش، چین و کره‌جنوبی و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خود برای کار با ایران حمایت ویژه‌ای انجام داده‌اند.

وی افزود: قطعا سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها باید توسط فعالان بخش خصوصی باید انجام شود؛ اما نهادی چون وزارت خارجه یا وزارت صنعت و تجارت می‌تواند در تشویق و ترغیب آنها بسیار موثر عمل کند و با اعطای تسهیلاتی مانند ایجاد خطوط اعتباری از آنان پشتیبانی مضاعف داشته باشد.