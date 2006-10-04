در نامه سرگشاده بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي همدان به وزير علوم آمده است : وزير علوم با اصلاح عملكرد خود مانع افزايش نارضايتي ها از وزارت علوم شود / 7 وعده وزير علوم در جمع دانشجويان همداني محقق نشده است

به گزارش خبرگزاري مهر، افزايش بودجه صندوق رفاه دانشجويان از 22 ميليارد تومان به 58 ميليارد تومان، افزايش سرانه فرهنگي هر دانشجو از يك هزار و پانصد تومان به 20 هزار تومان، ارائه صبحانه به دانشجويان از آغاز مهر ماه و افزايش فضاي سلف سرويس دانشجويان، عدم كسري بودجه دانشگاه ها، توسعه آموزش مناطق محروم از طريق آموزش مجازي به وسيله رايانه، افزايش حداكثر 5 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجويان روزانه، علاقمندي به شور و نشاط فضاي دانشجويي مضامين 7 بندي است كه بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي همدان به عنوان وعده ها و اظهارات وزير علوم، تحقيقات و فناوري در ابتداي نامه سرگشاده خود يادآور شده است.

بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي همدان در بيان واقعيت هاي موجود متذكر شده است: "عليرغم وعده افزايش 250 درصدي بودجه صندوق رفاه، طبق گفته مسئولان ذي ربط وام هاي دانشجويي حداكثر 25 درصد افزايش مي يابد."

اين تشكل دانشجويي در خصوص سرانه هاي فرهنگي گفته است: "مطابق اظهارات مسئولان مربوط به افزايش سرانه فرهنگي فقط يك آمارسازي بوده به طوري كه هزينه هاي امور دانشجويي مانند آب، برق، حقوق كارگران و ... بر خلاف روال سال هاي قبل در آن لحاظ شده است. لازم به ذكر است هزينه واقعي سرانه فرهنگي در سال قبل نيز حدود 5 هزار تومان بوده است نه 15 هزار تومان."

بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي همدان ضمن اظهار اميدواري در خصوص ارائه صبحانه به دانشجويان، در خصوص فقدان كسري بودجه دانشگاه ها خاطرنشان كرده است: "به استناد سخنان بسياري از اساتيد و كاركنان دانشگاه هنوز مشكل پرداخت حقوق به قوت خود باقي است."

توضيحات اين نامه سرگشاده در خصوص "توسعه آموزش مناطق محروم از طريق آموزش مجازي به وسيله رايانه" در حد "بدون شرح " باقي مانده و در خصوص افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو بيش از آمادگي دانشگاه آورده است: "بنا به اظهارات صريح رئيس دانشگاه، با فشار مسئولان مربوط در وزارتخانه، سهميه روزانه دانشگاه بوعلي همدان علاوه بر ميزاني كه متناسب با ظرفيت و امكانات دانشگاه اعلام شده بود، حدود 20 درصد ديگر هم افزايش داشته است."

بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي سينا همدان در خصوص وعده وزير علوم درباره ايجاد فضاي بانشاط دانشجويي مدعي شده است: "پس از جلسه پرسش و پاسخ شما در خرداد 85 در دانشگاه بوعلي كه نماينده بسيج دانشجويي پاسخ سوالاتي را از محضر شما جويا شدند فشارها، برخوردها و محدوديت ها شروع شد. شخص شما در تماس با رئيس دانشگاه نام دانشجوي سوال كننده را خواستار شديد و معاون دانشجويي شما مسئول پيگيري قضيه شد. تماس شما با رئيس سازمان بسيج دانشجويي و اظهار گلايه و ناراحتي از جمله پيگيري هاي بعدي بود.

اين تشكل دانشجويي خطاب به محمد مهدي زاهدي گفته است: "آقاي وزير! كاش بوديد و مي ديديد كه در اثر افزايش ظرقيت تحميلي از جانب وزارتخانه شما چه بر سر دانشگاه بوعلي و دانشجويان آن آمده است. دانشجويان ورودي بدون داشتن خوابگاه بيش از 10 روز است كه در دانشگاه سرگردان مانده اند، وعده هاي پي در پي مسئولان دانشگاه در تعويق شروع سال تحصيلي براي دانشجويان ورودي هم نتوانسته گرهي از مشكلات باز كند. سلف هاي دانشگاه بايد چندين برابر ظرفيت خود را سرويس دهي كند. آيا مي دانيد دانشجويي كه به علت ازدحام و شلوغي در سلف 3 ساعت بعد از اذان افطار مي كند تاوان ندانم كاري و تصميمات اشتباه چه كساني را مي پردازد؟ آيا خود حاضريد بعد از يك روز كاري خسته كننده براي گرفتن غذايي با كيفيت نامناسب چند ساعت در سلف ايستاده منتظر بمانيد؟ آيا مي توانيد بگوئيد گناه مادري كه جهت گرفتن خوابگاه براي دخترش به تمامي مسئولان دانشگاه و حتي دانشجويان سال بالايي التماس مي كند، چيست؟"

بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي همدان ادامه داده است: "آيا مي دانيد كه در دانشگاه بوعلي حتي كلاس به تعداد كافي وجود ندارد و فقط دانشكده ادبيات اعلام كرده كه براي 500 دانشجو كلاس ندارد و بسياري از كلاس هاي دانشجويان روزانه بر خلاف روال موجود ساعت 6 تا 8 شب تشكيل مي شود؟ آقاي وزير! هنوز پاسخ خود را كه در جلسه خرداد 85 در زمينه معيار شما در انتخاب روساي دانشگاه ها مطرح شد از شما نگرفته ايم. نظرتان در مورد دخالت بعضي نمايندگان ذي نفوذ مجلس در انتصابات وزارتخانه متبوع شما چيست؟"

خاتمه نامه سرگشاده بسيج دانشجويي دانشگاه بوعلي سينا ناظر بر اين نكته است كه: آقاي وزير! عملكرد شما به حساب اصولگرايي گذاشته مي شود پس در انجام وظيفه امر به معروف به شما جدا توصيه مي كنيم كه با اصلاح عملكرد خود ضمن حل مشكلات به وجود آمده مانع از افزايش نارضايتي ها از وزارت علوم شويد."