تساوی هیات مرودشت با سپاهان در هفته دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با برگزاری پنج دیدار در شهرستان های مختلف کشور برگزار شد.

تیم هندبال هیات مرودشت که به نمایندگی از استان فارس در این دیدارها حضور دارد، مقابل سپاهان اصفهان به میدان رفت که در بازی را با نتیجه مساوی ۲۰ بر ۲۰ به پایان رساند.

هندبالیست های مرودشتی با این تساوی و کسب ۱۳ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.

در سایر دیدارهای هفته دوازدهم نیز شهرداری ارومیه تیم شهرداری کاشان را از پیش رو برداشت و نیروی زمینی مقابل هپوی اراک به پیروزی رسید.

همچنین نفت و گاز گچساران و توسعه عمران بافق نیز بر بیتای سبزوار و مس کرمان فائق آمدند.