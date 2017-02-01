برگزیدگان نمایشنامه تئاتر فجر ویژه فارس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه‌نویسی بخش‌های مختلف سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزیدگان خود را شناخت و در این میان، در بخش نمایشنامه‌نویسی بخش جوانان، برگزیده های استان فارس محمدرضا طاهری و فاطمه رضایی برای نگارش نمایشنامه «دا» و همچنین در نمایشنامه‌نویسی بخش مرور نیز تقدیر شد از پیام لاریان برای نگارش نمایشنامه «پرسه‌های موازی» که این نویسنده در بخش اصلی به عنوان نمایشنامه نویس برتر نیز جوایز خود را دریافت داشته است.

پیام لاریان نویسنده ، کارگردان در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای نگارش نمایشنامه «پروانه الجزایری» مقام اول نمایشنامه نویسی این دوره را از آن خود کرده است .

پیام لاریان در خصوص نمایشنامه «پروانه الجزایری» گفت: من این نمایشنامه را دو سال پیش نوشته بودم و تصمیم به اجرای آن داشتم که متاسفانه فرصت آن فراهم نشد. سپس آن را به جشنواره تئاتر فجر ارائه کردم و خوشبختانه مورد توجه هیأت داوری قرار گرفت و تندیس جشنواره در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به این نمایشنامه رسید .

وی با اشاره به قصه این نمایشنامه توضیح داد: پروانه الجزایری داستان تعدادی دوست است که در حوزه سینما فعالیت می کنند و فیلم می سازند ناگهان یکی از آن ها می میرد و دوستان او تصمیم می گیرند که با به عقب راندن فیلم آن کاراکتر را دوباره زنده کنند .

لاریان در رابطه با کیفیت برگزاری سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر افزود:من به این خاطر که در این بخش حضور داشتم و جایزه گرفتم، ترجیح می دهم که در ابن باره قضاوت نکنم . ولی به واسطه شغلی که دارم و تمام جشنواره ها را رصد می کنم ، به نظرم این دوره از جشنواره ، نظم خوبی داشته و منظم تر از دوره های پیشین خود برگزار شده است .

پیام لاریان خطاب به سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد و علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد گفت: به نظرم باید سیستم جشنواره حفظ شود . چون وقتی دبیر جدیدی به جشنواره می آید با هیچ چیز آشنا نیست و کار خیلی سخت است. اگر بتوانند سعید اسدی را به عنوان دبیر دوره آینده نگه دارند ، خیلی خوب است و در غیر این صورت اگر تیم دبیرخانه این دوره باقی بماند نیز اتفاق خوبی خواهد افتاد.

وی گفت: امسال دبیرخانه جشنواره کارهای خوبی انجام داد ، به عنوان مثال همه آثار را از مرور انتخاب کرده است، این کار ایده ای خلاق و دوست داشتنی بود . چون گروه ها در این دوره کمترین استرس را داشتند . همچنین معضلی به عنوان بازبینی اثر و استرس گروه ها از بازبینی کارشان حذف شد . این اتفاق خیلی مناسب و درست بود . امیدوارم این فرآیند برای سال های آینده هم ادامه پیدا کند .