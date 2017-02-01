نیروگاه بادی و خورشیدی در قزوین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان که صبح چهارشنبه به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیری مدیر کل راه و شهرسازی استان تشکیل شد، احداث دو پروژه در قالب انرژی های نو «نیروگاه بادی و خورشیدی» در شهرستانهای تاکستان و بویین زهرا به تصویب رسید.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در این خصوص گفت: این پروژه ها بخاطر نداشتن آلودگی زیست محیطی و همچنین نامحدود بودن منابع تولید آنها، با سیاستهای برنامه های توسعه و برنامه های ملی و استانی مطابقت داشته و حمایت از آنها مورد توجه جدی مسئولین استان است.

محسن اسماعیلی با اشاره به موضوع دیگر مورد بحث در این کارگروه که به منظور تحقق پذیری و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی پیرامون درخواستهای کاربری در نظر گرفته شده عنوان کرد: در این جلسه مصوب شد که درخواست کاربری صرفاً برای همان موضوع موافقت شده و هرگونه صدور مجوز مغایر با درخواست مورد نظر، منجر به ابطال مصوبه می شود.

وی همچنین در مورد هدایت تصمیمات مربوط به تعیین کاربری به سمت نیاز و ظرفیت استان و با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری تصمیم گیریهای مربوط به استقرار فضایی گفت: مقرر گردیده تا سازمان جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی ظرفیت استان در بخش دامداری و با توجه به مجوزات صادره و میزان نیاز استان در آینده نسبت به ارایه برنامه خود به این کارگروه اقدام کند.

همچنین سودابه زرین پور، رئیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی با اشاره به تصمیم گیری در خصوص پروژه های متقاضیان تولید برق گفت: بررسی و شناسایی میزان پراکنش پروژه های متقاضیان تولید برق پراکنده در مرکز خدمات سرمایه گذاری برای از دیگر این مصوبات کارگروه بود.

به گفته وی بر این اساس مقرر شد به منظور آزادسازی خدمات تخصیص یافته، کمیته ای متشکل از شرکتهای گاز، برق و شهرک های صنعتی در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور اداره کل راه و شهرسازی به بررسی موضوع بپردازند.